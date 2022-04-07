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Украинцы, белорусы и грузины записали обращение к Байдену

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  • 7.04.2022, 16:47
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Украинцы, белорусы и грузины записали обращение к Байдену

Они призвали закрыть небо над Украиной.

В соцсетях появилось видеообращение к президенту США Джо Байдену, на котором украинцы, грузины, белорусы на площади Европы в Батуми призывали американского лидера закрыть небо над Украиной.

Соответствующие кадры опубликовала украинка Анна Матвиишина в Facebook, пишет «Апостроф».

“Ирпень, Харьков, Бердянск, Славутич, Мелитополь, Чернигов, Сумы, Херсон, Буча, Ахтырка, Гостомель, Новая Каховка, Энергодар, Киев…”, – люди в ролике перечисляли города, которые, по их мнению, больше других пострадали от вражеских бомбардировок.

Стоит отметить, что с первых дней вторжения России в страну президент Владимир Зеленский обращался с просьбой закрыть небо над Украиной к лидерам многих стран и организаций.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден и другие отказались закрыть воздушное пространство над территорией нашей страны, поясняя свое решение тем, что тогда они вступят в прямое противостояние с Российской Федерацией. В то же время союзники постоянно оказывают существенную военную помощь Украине.

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