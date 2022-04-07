Кулеба: Бои в восточной части Украины будут напоминать Вторую мировую войну 6 7.04.2022, 17:04

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Битва за Донбасс приближается.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предупредил, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну, пишет nv.ua.

«Битва за Донбасс приближается. Каждый день тяжелые бои происходят в той части Украины. И их количество будет увеличиваться, к сожалению», — сказал он во время выступления перед странами-союзниками НАТО.

Украинский министр подчеркнул, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую с крупными оперативными маневрами и тысячами танков, самолетов и бронетехники.

«У России есть свой план, у нас есть свой. И результат этой битвы будет определен на поле боя. Поэтому важно, чтобы союзники не говорили, что они все еще думают, что есть еще моменты, которые им нужно решить. Либо вы поможете нам сейчас — я говорю о днях, а не неделях, — либо ваша помощь придет слишком поздно, и многие люди погибнут», — подчеркнул Кулеба.

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