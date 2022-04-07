«Я в аду»: солдат РФ рассказал родным о 500 сослуживцах, которых «привезли в пакетах по кусочкам»1
- 7.04.2022, 17:09
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Оккупант также признался в военных преступлениях против мирного населения.
СБУ обнародовала очередной аудиоперехват телефонного разговора российского оккупанта, в котором он рассказал об огромных потерях ВС РФ в первые же дни вторжения, пишет nv.ua .
«Первые два дня — 500 человек с нашей бригады привезли в пакетах по кусочкам… Огромнейшие потери несем. Огромнейшие!», — сообщил он.
Кроме того, захватчик признался, что российские войска регулярно «бьют по мирным».
«Дом заняли. В нем гражданские жили. Мы их выгнали на*уй из дома… Никто ничего не делает. Мы просто сидим и ждем. Приезжаю и сразу увольняюсь. Если вернусь…», — заявил оккупант.
Російські окупанти так «вигрібають» від українських військових, що називають цю війну пеклом для себе— СБ України (@ServiceSsu) April 7, 2022
«Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы. Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь», - каже загарбник.#СБУ #stoprussia pic.twitter.com/91M9tQbo57