«Я в аду»: солдат РФ рассказал родным о 500 сослуживцах, которых «привезли в пакетах по кусочкам» 1 7.04.2022, 17:09

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Оккупант также признался в военных преступлениях против мирного населения.

СБУ обнародовала очередной аудиоперехват телефонного разговора российского оккупанта, в котором он рассказал об огромных потерях ВС РФ в первые же дни вторжения, пишет nv.ua .

«Первые два дня — 500 человек с нашей бригады привезли в пакетах по кусочкам… Огромнейшие потери несем. Огромнейшие!», — сообщил он.

Кроме того, захватчик признался, что российские войска регулярно «бьют по мирным».

«Дом заняли. В нем гражданские жили. Мы их выгнали на*уй из дома… Никто ничего не делает. Мы просто сидим и ждем. Приезжаю и сразу увольняюсь. Если вернусь…», — заявил оккупант.

Російські окупанти так «вигрібають» від українських військових, що називають цю війну пеклом для себе



«Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы. Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь», - каже загарбник.#СБУ #stoprussia pic.twitter.com/91M9tQbo57 — СБ України (@ServiceSsu) April 7, 2022

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