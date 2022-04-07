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Посол Литвы вернулся в Киев

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  • 7.04.2022, 18:02
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Посол Литвы вернулся в Киев

Посол заявил, что гордится решением Литвы вернуть его в Киев.

В четверг, 7 апреля, в Киев вернулся посол Литвы Вальдемарас Сарапинас. Таким образом, литовское посольство возобновляет работу после начала полномасштабного вторжения России против Украины.

Об этом LRT.

Посол заявил, что гордится решением Литвы вернуть его в Киев, и отметил, что другие страны уже начали следовать этому примеру.

При этом он добавил, что Украина живет в условиях войны. Также он сообщил, что по всей стране много солдат и блокпостов.

"Много солдат, много блокпостов. Фактически, страна живет в условиях войны. Думаю, это хорошо видно по тем кадрам, которые видел весь мир, в том числе и литовские зрители, каждый день видят на своих экранах", - заявил Сарапинас.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил об отзыве посла из России.

Отметим, что накануне начала войны посольство Литвы в Украине временно переехало во Львов . Тогда же Министерство иностранных дел Литвы призвало всех граждан покинуть Украину из соображений безопасности.

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