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Может ли белорус с визой С попасть в Литву для транзита?

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  • 7.04.2022, 18:22
  • 5,172
Может ли белорус с визой С попасть в Литву для транзита?

Eсть нюансы.

После того, как в Украине началась война и Беларусь открыла наземную границу, самый близкий для нас аэропорт, откуда можно улететь в Европу, стал Вильнюсский международный аэропорт. Читали zerkalo.io поинтересовались, что нужно, чтобы попасть туда белорусу с визой С?

В постановлении 152, на которое в своей работе опираются литовские пограничники, сказано, что в стране введена «чрезвычайная ситуация». В итоге, чтобы въехать сюда, гражданам таких стран, как Беларусь, нужны веские основания. Например, работа или учеба.

— Можно ли теперь белорусу улететь через Вильнюс с обычным шенгеном, то есть визой С? — написали читатели, которые хотели бы слетать в Германию. — И что для этого нужно.

С этим вопросом журналисты, как обычные граждане, позвонили в посольство Литвы в Беларуси.

— Вакцина у вас есть? — спросила специалист и, услышав в ответ, что прививка «Спутник V», ответила, что в Литву нас не пропустят.

Ранее, напомним, в посольстве Литвы в Беларуси нам пояснили, что для всех, кто собирается въезжать в страну по визе С, необходимо предоставить документ о вакцинации. Причем прививками, признанными в Литве.

К ним относятся Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, AstraZeneca и вакцина компании Nuvaxovid. «Спутник V», например, в этот перечень не входит.

Отрицательного ПЦР-теста, уточнила специалист, даже для транзита не достаточно. Если у вас будет билет, который подтверждает, что вы действительно летите, например, в Германию, этого не достаточно, чтобы попасть на территорию Литвы.

В то же время, как ранее пояснили в посольстве Литвы в Беларуси, если человек привит вакциной, признанной в Литве, то с визой С его пропустят даже на шоппинг.

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