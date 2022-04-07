Глотали ядовитую пыль: рывшие окопы возле ЧАЭС оккупанты скоро умрут 33 7.04.2022, 18:35

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Исследование.

Российских оккупантов, которые рыли окопы в Чернобыльской зоне отчуждения, скоро не станет.

К такому выводу пришли сотрудники НАЭК "Энергоатом" после обследования местонахождения окопов российских оккупантов.

В "Энергоатоме отметили, что сравнили данные обследования с картограммой загрязнения Чернобыльской зоны отчуждения по состоянию на 2011 год.

"Согласно полученным выводам, основная масса радиоактивных веществ там локализована в почвах и подзолах. Их почти голыми руками разрывали орки. Вдыхали и глотали пыль, втирали в глаза и кожу. Можно справедливо считать, что этих орков скоро не станет (если еще нет). А те, кто с ними будет непосредственно контактировать, также получат радиационное поражение", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" считают, что эта ситуация свидетельствует о качестве подготовки врага (в частности его подразделений войск РХБО), о качестве управления и топографических способностях.

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