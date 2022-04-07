Минфин США: Поддержка курса рубля истощает военный потенциал России 8 7.04.2022, 18:53

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Россия стремительно исчерпывает ресурсы для ведения войны.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал, что попытки России поддержать курс рубля исчерпают ее ресурсы для ведения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Адейемо в интервью CNN.

По его словам, он вместе с европейскими партнерами работали, чтобы ввести разрушительные санкции против российской экономики.

"За это они берут деньги, которые зарабатывают от продажи ресурсов за рубежом, и заставляют своих экспортеров возвращать свою выручку в Россию, и покупать рубли", - сказал Адейемо.

Также он добавил, что каждый раз, когда они берут доллары или евро, и возвращают их в Россию, или заставляют свои компании покупать рубли, это истощает их ресурсы для продолжения войны.

Адейемо отметил, что Европа имеет обязательство отключиться от российской энергетики, что они и начали делать.

Кроме того, сейчас работа Минфина сосредоточена на том, чтобы предотвращать уклонению от санкций и преследовать "российскую военную машину".

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