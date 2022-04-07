Россию исключили из Совета ООН по правам человека 28 7.04.2022, 19:06

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Решение поддержали две трети стран.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. Решение поддержали две трети стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Генассамблеи.

Генассамблея ООН отстранила Россию от Совета по правам человека. В заседании принимали участие представители 193 стран.

Совет ООН по правам человека - международный правозащитный орган. Отвечает за соблюдение и защиту прав человека. Является вспомогательным органом Генассамблеи.

Отстранить Россию от Совета по правам человека призвали правозащитники из нескольких стран, включая Украину, Польшу. Причина исключения - преступления, совершенные российскими войсками на украинской территории.

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