Россию исключили из Совета ООН по правам человека

Россию исключили из Совета ООН по правам человека28
- 7.04.2022, 19:06
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Решение поддержали две трети стран.
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. Решение поддержали две трети стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Генассамблеи.
Генассамблея ООН отстранила Россию от Совета по правам человека. В заседании принимали участие представители 193 стран.
Совет ООН по правам человека - международный правозащитный орган. Отвечает за соблюдение и защиту прав человека. Является вспомогательным органом Генассамблеи.
Отстранить Россию от Совета по правам человека призвали правозащитники из нескольких стран, включая Украину, Польшу. Причина исключения - преступления, совершенные российскими войсками на украинской территории.