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Россию исключили из Совета ООН по правам человека

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  • 7.04.2022, 19:06
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Россию исключили из Совета ООН по правам человека

Решение поддержали две трети стран.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. Решение поддержали две трети стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Генассамблеи.

Генассамблея ООН отстранила Россию от Совета по правам человека. В заседании принимали участие представители 193 стран.

Совет ООН по правам человека - международный правозащитный орган. Отвечает за соблюдение и защиту прав человека. Является вспомогательным органом Генассамблеи.

Отстранить Россию от Совета по правам человека призвали правозащитники из нескольких стран, включая Украину, Польшу. Причина исключения - преступления, совершенные российскими войсками на украинской территории.

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