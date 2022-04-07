Можно ли купить доллары и евро в обменниках? 6 7.04.2022, 19:21

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Белорусы проверили.

Доллар катится вниз — сейчас он стоит примерно столько же, сколько и в конце февраля. Вот только поговаривают, что найти иностранную валюту в обменниках очень сложно. Так ли это? «Онлайнер» проверил — поставил перед собой условную задачу купить 5000 долларов и 5000 евро.

В «Беларусбанке» в Кунцевщине несколько человек в очереди зажимают в ладошках доллары — явно планируют сдавать. Доллар по Нацбанку сегодня 2,8110. Здесь его покупают по 2,86 рубля, сдают по 2,73 рубля. Евро продают по 3,1 рубля, покупают по 2,95 рубля. 100 российских можно сдать по 2,2 белорусского, купить — по 3,95.

Журналисты спрашивают в кассе, можно ли купить 5000 долларов и 5000 евро.

— У нас столько нет, мы работаем только с той валютой, которую сдают.

— Но я видела, что люди сдают валюту. Может, хотя бы $1000 продадите?

— Тысячу, может, и наскребем.

В кассе «Белгазпромбанка» на Московском рынке на просьбу продать 5000 долларов и евро девушка смотрит так, словно ее просят продать миллион долларов.

— У меня в кассе всего 145 долларов. Евро вообще нет. Есть несколько тысяч российских. Будете брать?

Это место не назовешь проходным: отделение хоть и находится на рынке, но где-то в коридорах второго этажа. Есть более удобный обменник внизу, но он был закрыт на обед. Имеющиеся 145 долларов здесь можно купить по курсу 2,87 белорусского рубля — это чуть дороже, чем в «Беларусбанке», где журналисты уже были.

В «Сбер Банке» в Малиновке в очереди перед нами мужчина хочет купить 75 000 российских рублей.

— У вас столько будет?

— Да, столько есть.

Журналисты же просят доллары и евро.

— Да, 5000 долларов будет. Евро у нас нет, их никто не сдавал, с марта мы работаем только на обороте.

Людей здесь не толпы, но, в принципе, всегда хватает. Даже странно, что не нашлось тех, кто сдал бы евро, хотя еще не вечер. Доллары тут можно купить по 2,91 рубля, то есть на 6 копеек дороже, чем в отделении «Беларусбанка», куда журналисты заходили.

В главном офисе «Белагропромбанка» журналисты были единственными, кому был нужен обменный пункт. Соответственно, очередей никаких. Девушка за кассой, услышав просьбу, кому-то позвонила, а потом сказала:

— Да, мы можем продать вам 5000 долларов и 5000 евро.

И курс доллара, обратите внимание, довольно выгодный: по 2,87 белорусского.

Российских рублей здесь тоже оказалось предостаточно, хоть и точную сумму не назвали.

В некоторых обменных пунктах сообщали, что продают только ту валюту, которую сдали люди. Однако это не значит, что так работают все банки.

— Проведение валютообменных операций не ограничено. Банк подкрепляет кассу валютой в том объеме, который был до 24 февраля, до скачка курса. Купить валюту в «МТБанке» можно без ограничений. Если клиент хочет купить валюты в большом объеме — можно позвонить в контакт-центр, и наш специалист сориентирует, в каком отделении доступна такая сумма, — сообщили в пресс-службе «МТБанка».

В пресс-службе «Альфа-Банка» сказали, что сейчас нет необходимости подкреплять обменные пункты валютой, так как клиенты больше сдают валюты, чем покупают.

— Только с оборота в течение суток мы не работаем. На сегодняшний день мы подкрепляем наши кассы наличной иностранной валютой для осуществления валютнообменных операций с физическими лицами, — такой комментарий получили в отделе маркетинга «СтатусБанка».

В пресс-службе «Белинвестбанка» также сказали, что не подкрепляют обменные пункты иностранной валютой.

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