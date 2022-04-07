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«Они никогда не убьют нашу мечту»: Вакарчук со слезами на глазах показал разбитую «Мрию»

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  • 7.04.2022, 20:06
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«Они никогда не убьют нашу мечту»: Вакарчук со слезами на глазах показал разбитую «Мрию»

Оккупанты разбомбили самый большой самолет в мире украинскую «Мрию».

Украинский певец и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук с самого начала войны помогает военным и украинцам.

Вакарчук в своем Instagram показал, как оккупанты разбомбили самый большой самолет в мире украинскую Мрию.

"Позади меня разбит самолет Мрия. То, что осталось от него после того, как его уничтожили российские войска. Многие не успел побывать на нем, мне повезло больше. Я в прошлом году был возле него и даже успел посидеть за штурвалом", – рассказал лидер Океана Эльзы со слезами на глазах.

Он опубликовал архивные фото с октября 2021 года и свежие кадры с апреля 2022-го. Музыкант, как и вся страна, думает, что российская армия может уничтожить легендарный самолет Ан-225, но ей ни за что не отнять нашу общую мечту и веру в победу.

"Вы знаете, они могут сокрушить самолет Мрия, но они никогда не убьют нашу мечту в цветущую и сильную Украину. А главное – никто и никогда не сломает нашу веру в победу. Победа обязательно наступит", – заявил Вакарчук.

Крупнейший в мире самолет Ан-225 орки разбили 27 февраля, на четвертый день войны.

В аэропорту Гостомель под Киевом не осталось ни одного целого воздушного судна, а от огромной Мрии – только обломки с турбинами.

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