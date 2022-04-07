Генштаб ВСУ: На Волынском направлении есть вероятность ракетно-бомбовых ударов с Беларуси

Генштаб ВСУ: На Волынском направлении есть вероятность ракетно-бомбовых ударов с Беларуси10
- 7.04.2022, 20:11
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На Волынском направлении оккупанты могут нанести ракетно-бомбовые удары с территории Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Сообщается, что огонь оккупанты будут наносить по объектам военной и гражданской инфраструктуры.
"На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов врага по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Кроме того, Вооруженные Силы Украины продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченные оккупантами территории на отдельных направлениях.