Генштаб ВСУ: На Волынском направлении есть вероятность ракетно-бомбовых ударов с Беларуси 10 7.04.2022, 20:11

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На Волынском направлении оккупанты могут нанести ракетно-бомбовые удары с территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сообщается, что огонь оккупанты будут наносить по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

"На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов врага по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Кроме того, Вооруженные Силы Украины продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченные оккупантами территории на отдельных направлениях.

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