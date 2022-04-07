Atlantic Council: Если Украина хочет стать «большим Израилем», вот что нужно сделать 4 7.04.2022, 20:52

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Украинское государство уже показало, что имеет потенциал адаптировать ключевые израильские подходы.

Выступая перед журналистами на этой неделе, президент Украины Владимир Зеленский избрал необычный способ, чтобы описать будущее своей страны, когда сказал, что она станет «большим Израилем». По его словам, надежда на построение «совершенно либерального государства» исчезла. Их вытеснила реальность, в которой вооруженные солдаты будут время от времени патрулировать кинотеатры и супермаркеты.

"Я уверен, что наша безопасность будет "проблемой номер один" в ближайшие 10 лет", - добавил Зеленский.

Российские силы отступили из окрестностей Киева. Это значит, что Украина успешно отразила первую фазу кремлевского вторжения. Поэтому Зеленскому пора подумать, как подготовиться к следующей и потенциально гораздо более длительной фазе войны. Но что он имел в виду, когда говорил о «большом Израиле»? Об этом в статье для Atlantic Council пишет экс-посол США в Израиле Дэниел Шапиро.

С более чем в четыре раза меньшим населением и гораздо меньшей территорией еврейское государство может показаться не самым лучшим примером для сравнения. Однако, если посмотреть на региональные угрозы, с которыми она имеет дело, а также очень мобилизованное население, можно заключить, что у стран больше общего, чем кажется. Если Зеленский действительно рассматривает Израиль как модель для Украины, вот ключевые вещи, которые стоило бы позаимствовать.

Безопасность превыше всего. Каждое израильское правительство обещает, что прежде всего позаботится о безопасности. И каждое правительство знает, что именно по этой сфере его будут оценивать. Простые граждане, а не только политики, внимательно следят за угрозами как из заграницы, так и внутри страны. Большая часть общества делает свой выбор только по этому одному критерию.

Все население играет роль. Израильская модель заходит гораздо дальше видения Зеленского о службах безопасности в общественном пространстве. Большинство молодых взрослых израильтян служат в армии. И многие после службы продолжают работать в сферах, связанных с безопасностью. Общая цель объединяет граждан, делает их готовыми к общей жертве. Гражданские понимают свою ответственность за соблюдение протоколов безопасности и вклад в общее дело. Некоторые даже вооружаются для этого (хотя и под пристальным наблюдением). Широкомасштабная мобилизация украинского общества для коллективной обороны свидетельствует, что у страны есть аналогичный потенциал. В своих комментариях Зеленский повторил эту реальность, когда сказал, что источником безопасности будет «сила в каждом доме, каждом здании, каждом человеке».

Самооборона – единственный путь. Если какой-то принцип может проиллюстрировать доктрину безопасности Израиля, то это то, что Израиль будет защищать себя сам. И в битвах не будет полагаться ни на одну из стран. Трагедии еврейской истории запечатлели этот урок глубоко в душе народа. Собственная травма Украины, которой приходится сражаться самостоятельно с гораздо большим агрессором, подтверждает аналогичный вывод: не нужно зависеть от гарантий других.

Однако следует сохранять активное оборонное партнерство. Самооборона не означает полной изоляции. Израиль поддерживает тесные связи с партнерами, прежде всего с США, оказывающими щедрую военную помощь. А также с другими странами, с которыми Израиль обменивается данными разведки, технологиями и тренировками. Несмотря на то, что Украина вряд ли вступит в НАТО, она может углубить оборонное партнерство со странами альянса, получить помощь, оружие, разведывательные данные, а также проводить тренировки для повышения самообороны.

Доминирование разведки. С первых дней своего существования Израиль много инвестировал в разведывательные возможности, чтобы иметь способность обнаруживать и сдерживать своих врагов. А когда нужно, наносить удары, чтобы защититься от них. Украине придется обновить свои разведывательные службы, чтобы конкурировать с российскими возможностями и убедиться, что она готова предотвратить и отразить российские атаки.

Технологии – это ключ. Несмотря на то, что Израиль полагается на помощь США, он также выбирает собственные технологические решения для решения многих наибольших вызовов. Многоуровневые противоракетные системы, защита от беспилотников, технология обнаружения тоннелей - все это лишь последние примеры. Украина уже стала домом для светлых технологических умов. Она знает лучше, чем кто-либо из ее партнеров, какие именно угрозы нависают над ней. Инвестирование в свои решения позволит Украине быть более чувствительной и адаптироваться к новым угрозам.

Нужно строить инновационную экосистему. Обучение высокотехнологичным инновациям, которые многие израильтяне получают во время службы в армии, развивает также гражданскую инновационную экосистему. А это, в свою очередь, позволяет разрабатывать новые технологии в области безопасности. Украине хватает талантливых программистов и инженеров (многие из которых работают на израильские стартапы). Поощряя свободный обмен талантами и идеями между гражданским и оборонным инновационными пространствами, принесет долгосрочную выгоду как для безопасности, так и для экономики.

Следует поддерживать демократические институты. Израиль все еще имеет дело с проблемой завершения конфликта с палестинцами, ища способ, который бы обеспечил безопасность, а также уважал самоопределение палестинцев. Но в самом Израиле постоянная сосредоточенность на безопасности не помешала ему сохранить демократические институты и практики. Зеленский, похоже, понимает, что напряжение будет продолжаться еще долго и потребует внимания. Однако демократия является обязательным условием.

«Авторитарное государство невозможно в Украине», – сказал он.

Как и Израиль в своих ранних войнах, Украина, похоже, смогла устранить острую угрозу ее существованию. Но война еще не окончилась. Украинские власти смогут уверенно разобраться с критическими вызовами для национальной безопасности и построить такое же устойчивое государство, как и Израиль, если адаптируют израильские подходы к хроническим угрозам.

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