Российские оккупанты нанесли авиаудар по Донецкой железной дороге 7.04.2022, 21:17

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Эвакуация заблокирована.

Россия нанесла авиаудар по путепроводу возле станции Барвенково, Донецкая железная дорога. Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин, передает inforesist.org.

«Враг нанес авиаудар по путепроводу возле станции Барвенково, Донецкая железная дорога. Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов, как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас. Временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда», – сообщил Камышин.

Он также добавил, что пассажиры заблокированных поездов пока находятся на вокзале до уточнения ситуации.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, на вокзале в Донецкой области застряли почти 500 эвакуированных жителей Луганщины.

Городские власти донецких городов заявили о готовности размещения местных на ночь, отметил он.

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