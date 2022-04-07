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Конгресс США поддержал приостановку торговых отношений с РФ и Беларусью

  • 7.04.2022, 21:20
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Конгресс США поддержал приостановку торговых отношений с РФ и Беларусью

Конгрессмены также поддержали запрет на импорт российских энергоносителей.

Палата представителей и Сенат США поддержали законопроекты о приостановке торговых отношений с Россией и Беларусью, а также о запрете на импорт энергоносителей из России, в том числе нефти, угля и природного газа.

Как сообщает Bloomberg, сначала законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусь поддержал Сенат (100 голосов за), а через несколько часов — Палата представителей (420 голосов за, три — против). Теперь его направят на подпись президенту США Джо Байдену.

Законопроект о запрете на импорт энергоносителей Сенат также поддержал единогласно, в Палате представителей было 413 голосов за, девять — против.

Ранее 7 апреля Сенат США единогласно принял закон, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.

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