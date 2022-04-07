Лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова облили краской 7.04.2022, 21:23

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Дмитрий Муратов

Инцидент произошел в вагоне поезда Москва-Самара.

Неизвестный облил краской главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в вагоне поезда Москва-Самара, (сообщает https://t.me/novaya_europe/41) телеграм-канал «Новая Газета. Европа».

«Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов», — рассказал сам Муратов.

Напомним, российская «Новая газета» в марте получила два предупреждения от Роскомнадзора за освещение войны в Украине и приняла решение приостановить работу до окончания конфликта.

Главный редактор издания Дмитрий Муратов в 2021 году получил Нобелевскую премию мира «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

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