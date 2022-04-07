«Денег до пенсии почти не осталось» 3 7.04.2022, 21:59

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Пенсионерка оценила, как изменились цены на продукты в Беларуси.

Запоминаете ли вы, как меняются цены на продукты? Героиня myfin.by, пенсионерка Алла Бугай, цены иногда помнит вплоть до копейки. А что делать – размер пенсии заставляет экономить и сравнивать. Вместе с ней журналист Татьяна Лемешевская сходила в один из минских супермаркетов и изучили, насколько выросли цены на продукты.

Алла Александровна рассказывает, что уже 8 лет на пенсии. Однако из них только 8 месяцев позволила себе отдохнуть. Сейчас женщина трудится медрегистратором в детской поликлинике.

– Во-первых, на пенсию не проживешь. Во-вторых, сидеть дома – это не про меня. Я постоянно в движении.

Цены Алла Александровна помнит отлично, так как всегда старается найти нужный товар по хорошей цене. Может даже сказать, сколько стоит тот или иной продукт в разных магазинах. Хочешь сэкономить – тренируй память.

Первым делом подходим к фруктам. Выбираем пару спелых бананов.

– Были раньше по 3 рубля с копейками, а сейчас – 4,99, – считает женщина.

Бананы поднялись в цене на 9,5% (по данным МАРТ) по сравнению с предыдущим месяцем. Виной тому – подорожавшая логистика.

Следуем к овощам. Женщина с удивлением смотрит на помидоры.

— 9,99 рубля! Нет, по такой цене брать не буду. А вот огурцы, кстати, подешевели. Раньше цена на них колебалась от 7 до 8 рублей. А сейчас килограмм стоит 4,99. Весна же скоро (улыбается).

Замедление роста цены на плодово-овощную продукцию отмечает и МАРТ – с 23,8% в годовом выражении в январе до 17,7% в феврале.

Привычка закупаться впрок

Алла Александровна рассказывает, что всегда старается купить нужный товар по акции, да и ненужный тоже – впрок. Крупы, сахар, соль, мука… Все это женщина купила еще до подорожания и всеобщей паники со скупкой нескоропортящихся продуктов.

– Заказываю e-доставку, чтобы тяжести в руках не носить. Сахар успела купить за 1,55. Сейчас же он стоит 1,80. Вот только соли здесь нет, которую я покупала, украинскую йодированную. Попробую белорусскую.

Сейчас тоже посматривает, что может пригодиться.

– Кофе брать не буду. Подорожал очень. Раньше брала по акции Nescafe за 5 рублей с копейками. Сейчас же цена на него – 6,49 рубля. Чай я нечасто покупаю. Но здесь неплохая акция: Richard в пакетиках 25 штук за 2,69. Такая же цена была и до подорожания. Можно взять для гостей.

Проходим в мясной отдел. Алла Александровна рассказывает, что свинину покупает только в этом магазине.

– Здесь всегда хорошее мясо, и цена осталась прежняя. Корейка для котлет – 9,99 рубля. Свинина на кости – 8,99. Грудинка – 9,49. Надо взять.

МАРТ утверждает, что рост цен на мясо и мясопродукты продолжается – на 0,7%. Возможно, поэтому героине цена показалась прежней.

Продавец взвешивает пару кусочков свинины. Кусок «Грудинки для мочанки» завесил на 1,3 кг. Цена в итоге – 12,70 рубля.

– Мне такого куска мяса хватит на 3 раза. Разрежу и заморожу. Что-то можно засолить. Мясные деликатесы никогда не покупаю. Муж сам солит мясо. Получается и вкусно, и недорого.

На очереди курица. Вспоминаем цены.

– Грудку раньше можно было купить за 4,95 рубля. Цена на нее сегодня – 7,65. А вот куриных крыльев можно взять немного. Сейчас они стоят 4,95 рубля. Раньше – 3,99. Яйца я покупаю у фермера, он продает десяток за 2,30 рубля. А здесь цена на яйца больше трех рублей. Сосиски беру только «Троицкие». Сейчас они по акции стоят 9,49 рубля. А раньше – 8,99.

В списке обязательных покупок героини – молоко. Однако нужного объема на прилавке не оказалось.

– Всегда беру «Минскую марку». Литр здесь стоит 1,91. Раньше – 1,30, если не ошибаюсь (по данным МАРТ, прирост цен на молоко и молочные продукты составил 0,8% – прим. авт.). Пока без молока. Возьму тогда на десерт творожок «Савушкин со страчателлой». Да, немного подорожал. Был 1,09, стал 1,15. Сыр очень подорожал. Еще успела купить «Маздамер» за 14 рублей. Теперь он стоит 21,99. Брать пока не буду.

Полку с детским питанием героиня никогда не пропускает. Покупает йогурты, творожки, фруктовое пюре для любимого внука.

– Как поменялась цена, не скажу. Не смотрю на цену. Это же для внука. Мне еще скидка будет 10% на детский йогурт как на социально значимый товар. Кстати, если вижу, что есть хорошая цена на подгузники, то звоню невестке и спрашиваю, не купить ли. Она, конечно же, соглашается, так как цены на этот товар очень сильно взлетели. Последний раз взяли здесь подгузники-трусики, 44 штуки за 27 рублей. Очень выгодно получилось.

Алла Александровна признается, что успевать за ростом цен стало сложно: «Давно у меня такого не было, чтобы денег почти не осталось до пенсии. Экономить на всем приходится. Полдня могу ходить по магазинам и искать выгодные цены».

– Люблю «Водар» светлый, – продолжает героиня. – Стоит всего 85 копеек. Кажется, он так и стоил примерно. Подорожал только на 2 или 3 копейки. Обязательно беру батон диабетический «Удача» для мужа.

Порошок на вес золота

Мы на финишной прямой нашего продуктового шопинга. Подходим к стиральным порошкам, которые продаются по акции. Однако даже акционные цены «кусаются».

– Ariel в капсулах 18 штук стоит 38,99 рубля. Раньше по акции можно было купить за 11 рублей, 12 капсул, правда. Вот, кстати, 12 капсул по обычной цене – 27 рублей. Нет, буду искать, где дешевле.

Что говорит статистика? МАРТ отмечает в феврале рост ускорения годового прироста цен на синтетические моющие средства (с 9,6% в январе до 12,9% в феврале) на фоне антирекордов по росту котировок нефти. Продукты переработки нефти – сырьевая база для производства большинства моющих средств. Отсюда и такой стремительный рост цен на стиральные порошки.

– Зубные пасты тоже очень подорожали. Aquafresh по акции раньше стоила 1,99. Сейчас же она стоит 2,99. И ведь это тоже акционная цена.

Что в чеке?

Идем на кассу, получаем чек на 42 рубля. Со скидкой – 39,50.

– Этих продуктов мне хватит дней на 5. Буду только по мелочи что-то покупать, – резюмирует героиня.

По данным МАРТ, на I квартал ежегодно приходится около 40% увеличения всего прироста цен за год. Вот и в нашем чеке большая часть товаров из продуктовой тележки «потяжелела». Однако есть продукты, которые стали дешевле (например, огурцы). Наша героиня напоследок говорит, что была не удивлена – ведь цены растут постоянно.

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