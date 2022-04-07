Bloomberg: Безработица в РФ в 2022 году может возрасти более чем вдвое 8 7.04.2022, 22:02

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Это напоминает начало 90-х.

По итогам 2022 года безработица в РФ может возрасти более чем в два раза и превысить 9% впервые за последние 10 лет. По оценкам экспертов, в зоне риска около 2 млн. рабочих мест.

Как передает УНИАН со ссылкой на мартовский опрос аналитиков Bloomberg.

"Это напоминает начало 90-х годов, когда в России начались реформы и закрывались заводы", – отметил в разговоре с агентством профессор НГУ ВШЭ, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.

Согласно прогнозу фонда "Центр стратегических разработок", к концу 2022 г. в зоне риска в РФ будет около 2 млн рабочих мест, а улучшение ситуации ожидается только в 2023 году.

Кризис на рынке рабочих мест будет разворачиваться постепенно. Под давлением власти фирмы могут выбрать сокращение зарплат, неполный рабочий день или неоплачиваемый отпуск вместо увольнения. Многие иностранные компании, которые заявили о планах покинуть Россию, пока продолжают выплачивать зарплаты.

Плохая демографическая ситуация и отъезд сотен тысяч людей в поисках лучших возможностей за границу создадут еще большее давление на рынок труда, особенно если Россия станет менее предпочтительным направлением для трудовых мигрантов.

"Рост безработицы может быть постепенным, а пик ниже, чем можно было бы ожидать для экономического шока такого масштаба", – считает эксперт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Ранее сообщалось, что экономические санкции вынуждают Россию пытаться поддерживать курс рубля. А это истощает ресурсы, которые используются для ведения войны в Украине.

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