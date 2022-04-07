Латвия приостанавливает выдачу «золотых виз» белорусам 4 7.04.2022, 22:14

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Выдача ВНЖ приостанавливается до 30 июня 2023 года.

Латвия приостанавливает выдачу "золотых виз" - вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции - гражданам России и Беларуси. Наряду с этим вводится запрет на выдачу первичного вида на жительство россиянам и белорусам. Сейм республики утвердил соответствующие поправки к закону "Об иммиграции" в четверг, 7 апреля, передает DW.

Выдача документов приостанавливается до 30 июня 2023 года. Вместе с тем принятый законопроект предусматривает ряд исключений. Они распространяются, в числе прочего, на получение ВНЖ с связи с трудоустройством, учебой и по некоторым семейным обстоятельствам.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день Латвия выдала ограниченный по сроку вид на жительством более чем 10 тысячам россиян. Около половины из них получили так называемую "золотую визу" за счет покупки недвижимости. Еще у порядка 40 тысяч россиян в Латвии есть постоянный вид на жительство.

Латвия понизила уровень дипотношений с РФ

Практика выдачи "золотых" виз долгое время является дискуссионным вопросом в ЕС, поскольку такие документы дают их обладателям право свободно передвигаться внутри Евросоюза. На фоне вторжения России в Украину Европарламент поддержал прекращение выдачи "золотых виз" и паспортов.

После начала войны РФ в Украине Латвия объявила, что приостанавливает выдачу виз россиянам за исключением документов, которые запрашиваются по гуманитарным причинам. Решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ также приняли Литва и Чехия.

В начале апреля Латвия понизила уровень дипломатических отношений с Россией. Рига сообщила, что отзовет своего посла из Москвы, а российский посол в Латвии получит предписание покинуть страну. Тогда же стало известно, что Литва предписала российскому послу покинуть страну и постановила закрыть российское консульство в Клайпеде.

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