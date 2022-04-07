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Pink Floyd воссоединились, чтобы поддержать Украину первой за 28 лет песней

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  • 7.04.2022, 22:19
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Pink Floyd воссоединились, чтобы поддержать Украину первой за 28 лет песней

Дэвид Гилмор рассказал о новой записи с использованием пения украинского музыканта, который сейчас защищает страну.

Несколько недель назад гитариста и вокалиста Pink Floyd Дэвида Гилмора спросили, видел ли он страницу в Instagram фронтмена украинской группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка. Гилмор выступал вместе с «Бумбоксом» в 2015 году на благотворительном концерте «Белорусского свободного театра». Они сыграли короткий набор песен Pink Floyd, а также несколько сольных работ Гилмора. Но с тех пор многое кардинально изменилось. В конце февраля Хлывнюк отменил тур «Бумбокс» в США, чтобы сражаться против российского вторжения, пишет zn.ua.

Как пишет The Guardian, в Instagram Гилмор нашел видео, на котором украинский певец в военной форме и с автоматом на плече исполняет без аккомпанемента песню «Ой, у лузі червона калина». Это боевая песня украинских Сечевых стрельцов 1914 года, с которой они шли в бой сначала во время Первой мировой войны, а затем во время войны за независимость.

«Я подумал: это довольно волшебно. И может я смогу что-нибудь из этого сделать. У меня есть основа, над которой Pink Floyd работали все эти годы. Очень тяжело и грустно видеть эту безумную, неоправданную атаку большого государства против независимой, мирной, демократической нации. Грустно видеть это и думать: «Что я, черт возьми, могу сделать?», – это невыносимо», – рассказал британский музыкант.

Так был написан новый сингл Pink Floyd под названием Hey Hey, Rise Up! В нем использовано пение Хлывнюка. Песня будет обнародована в пятницу в полночь. Все вырученные средства пойдут на гуманитарную помощь Украине. Большинство наблюдателей считали, что Pink Floyd уже давно распались. В последний раз они выпускали новые записи 28 лет назад. Хотя в 2014 году Гилмор и барабанщик Ник Мэйсон снова собрались, чтобы превратить фрагменты из их альбома за 1994 год под названием The Division Bell в преимущественно инструментальный сборник The Endless River. Это было выражение уважения покойному клавишнику группы Рику Райту. В то время Гилмор настаивал, что это была последняя работа группы, чья история началась в 1965 году. За это время было продано 250 миллионов копий их альбомов. Pink Floyd не могли давать концерты или записывать музыку без Райта, умершего от рака в 2008 году. «Очень жаль, но это конец», – сказал Гилмор BBC тогда. Вторжение России в Украину изменило его мнение.

«Ненавижу, когда люди говорят вещи в духе: «Как отец, я…». Но это часть дела, когда у тебя расширенная украинская семья. Мои правнуки наполовину украинцы. Моя невестка – Янина – украинка. Ее бабушка еще три недели назад жила в Харькове. Она очень старая, передвигается на инвалидной коляске. Янина и ее семья смогли доставить ее через всю Украину к польской границе, а затем на прошлой неделе ее довезли в Швецию», - рассказал Гилмор.

«Подобрав аккорды под пение Хлывнюка и написав еще одну секцию для себя, – сказал Гилмор, закатив глаза, – Включился режим гитарного бога».

На прошлой неделе он быстро организовал сессию звукозаписи вместе с Мейсоном, давним бас-гитаристом Pink Floyd Гаем Праттом и музыкантом, продюсером и композитором Нитином Соуни, взявшим на себя роль клавишника. Они смогли соединить пение Хлывнюка со своей музыкой. Дочь Рика Райта – Гала – тоже приняла участие в записи. Музыканты также сняли видео на новую песню, в котором Мэйсон играет на барабанах, расписанных рисунками украинской художницы Марии Приймаченко (судьба ее картин после бомбардировки Иванкова до сих пор не известна).

«Я позвонил по телефону Нику и сказал: «Я хочу сделать эту песню для Украины. Я был бы очень рад, если бы ты играл в ней. И я бы тоже очень обрадовался, если бы ты согласился выдать ее от имени Pink Floyd», – рассказал Гилмор, добавив, что коллега-музыкант его полностью поддержал.

«Я бы не сделал это по многим другим причинам. Но жизненно важно, чтобы люди понимали, что сейчас происходит, и сделали все, что в их силах, чтобы изменить ситуацию. Также мысль, что моя поддержка и поддержка Pink Floyd для украинцев может поднять дух в этих регионах. Они должны знать, что весь мир их поддерживает», – объяснил Гилмор.

«Когда я говорил с Андреем Хлывнюком, он рассказал мне о вещах, которые видел. И сказал ему: «Ты знал, что здесь в Англии об этом говорили BBC и все телеканалы мира? Все видят эти страшные вещи». Он ответил: «Правда? Я не знал». Не думаю, что большинство людей там есть с кем поговорить вот так и они не понимают на самом деле, что все, через что они сейчас проходят, видит весь мир», - добавил музыкант.

Гилмор рассказал, что ему понадобилось время, чтобы найти Хлывнюка или его номер телефона. Наконец, британец нашел электронный адрес.

«Он предложил поговорить в FaceTime. Думаю, он хотел убедиться, что это я. В следующий раз, когда я так с ним виделся, он был в больнице, ранен осколком от снаряда. Он показал мне этот крохотный кусочек шрапневшей величиной с четверть дюйма, который врезался ему в щеку. Он хранит его в пластиковом пакетике. Но представьте себе, если такие вещи происходят, этот кусочек мог бы быть больше дюйма в диаметре. И тогда он просто оторвал бы ему голову», – сказал Гилмор.

Перед неожиданным воссоединением работы Pink Floyd после 1987 года и сольные записи основателя группы Сида Баррета были удалены со стриминговых сервисов в России и Беларуси в рамках культурного бойкота. Самые известные работы за 1960-1970-е годы не были удалены. Это спровоцировало слухи о том, что это могло быть связано с бывшим участником Pink Floyd Роджером Уотерсом, чьи отношения с другими экс-коллегами очень напряжены. За неделю до вторжения России в Украину Вотерс сказал в эфире Russia Today, что разговоры о возможном российском нападении – это «бред… любой с IQ выше комнатной температуры знает, что это нонсенс». В конце концов он осудил вторжение, назвав его «гангстерским поступком». В то же время он осудил «пропаганду, демонизирующую Россию». Гилмор не захотел говорить об этом эпизоде.

«Давайте скажем, что я разочарован, и мы пойдем дальше. Понимайте это, как вам вздумается», – сказал легендарный рок-музыкант.

Он рассказал, что разговаривал с Хлывнюком во вторник.

«Он сказал, что у него был самый адский день, который только можно представить. Пришлось идти собирать тела украинцев, украинских детей, помогать расчищать улицы. Знаете, наши маленькие проблемы становятся столь ничтожными и мелкими в контексте того, что ему приходится делать», - добавил Гилмор.

Вместе с тем он отправил украинскому коллеге запись. Хлывнюку песня понравилась.

«Я покажу, что он сказал», – в этот момент Гилмор начал листать телефон, чтобы найти сообщения от Хлывнюка.

«Спасибо, это сказочно. Однажды мы сыграем ее вместе, а потом выпьем, я угощаю», – Гилмор улыбнулся, – «Я ответил: да, давай так и сделаем».

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