Россия перестала выходить на связь с Пентагоном 12 7.04.2022, 22:21

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Представителям Минобороны США не отвечают с середины февраля.

Диалог между военными ведомствами США и России в последние месяцы "продвигается не слишком успешно", поскольку российская сторона перестала отвечать. Об этом заявил Министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в сенате США, пишет Интерфакс-Украина.

"По вопросу о взаимодействии с российскими коллегами — я и генерал Марк Милли часто связывались с нашими коллегами в России, чтобы попытаться убедиться, что мы поддерживаем диалог", — рассказал Остин.

Однако отметил, что с середины февраля "россияне не отвечают".

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