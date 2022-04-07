Россия перестала выходить на связь с Пентагоном

Россия перестала выходить на связь с Пентагоном12
- 7.04.2022, 22:21
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Представителям Минобороны США не отвечают с середины февраля.
Диалог между военными ведомствами США и России в последние месяцы "продвигается не слишком успешно", поскольку российская сторона перестала отвечать. Об этом заявил Министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в сенате США, пишет Интерфакс-Украина.
"По вопросу о взаимодействии с российскими коллегами — я и генерал Марк Милли часто связывались с нашими коллегами в России, чтобы попытаться убедиться, что мы поддерживаем диалог", — рассказал Остин.
Однако отметил, что с середины февраля "россияне не отвечают".