закрыть
8 апреля 2022, пятница, 0:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Донбассе отбиты семь атак врага

1
  • 7.04.2022, 22:27
  • 3,930
На Донбассе отбиты семь атак врага

Уничтожены 4 танка, 10 единиц бронетехники и 2 артсистемы противника.

В Донецком и Луганском направлении украинские защитники продолжают отбивать атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши военніе нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 10 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники, 2 артиллерийские системы противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и четыре беспилотных летательных аппарата врага.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников