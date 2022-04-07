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ЕС одобрил пятый пакет санкций и эмбарго на российский уголь

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  • 7.04.2022, 22:40
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ЕС одобрил пятый пакет санкций и эмбарго на российский уголь

В пятый санкционный пакет включены российские бизнесмены, журналисты и военные.

Послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против России. Ограничения включают запрет на импорт российского угля.

Об этом сообщает BFM TV.

По данным издания, переговоры о пятом пакете санкций и эмбарго на импорт российского угля продолжались несколько часов. В итоге стороны пришли к соглашению. Однако газ и нефть из России под ограничения не попали.

В пятый санкционный пакет включены российские бизнесмены, журналисты и военные. Кроме того, ограничения предусматривают запрет на поставку оружия в Россию.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о планах ЕС одобрить запрет на импорт российского угля, но отстрочить на месяц вступление в силу эмбарго.

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