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Видеофакт: Российский оккупант убегает от украинского беспилотника

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  • 7.04.2022, 23:09
  • 8,122
Видеофакт: Российский оккупант убегает от украинского беспилотника

Захватчик бежит и периодически оглядывается.

В сети появилось видео, на котором российский оккупант пытается сбежать, увидев украинский беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик бежит и периодически оглядывается. Через некоторое время он доходит до позиции и запись заканчивается.

Автор публикации утверждает, что этот БПЛА корректировал огонь украинской артиллерии и публикует фото, где зафиксирован момент атаки артиллеристов на позицию оккупантов.

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