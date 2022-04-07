Видеофакт: Российский оккупант убегает от украинского беспилотника

Видеофакт: Российский оккупант убегает от украинского беспилотника5
- 7.04.2022, 23:09
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Захватчик бежит и периодически оглядывается.
В сети появилось видео, на котором российский оккупант пытается сбежать, увидев украинский беспилотник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик бежит и периодически оглядывается. Через некоторое время он доходит до позиции и запись заканчивается.
Автор публикации утверждает, что этот БПЛА корректировал огонь украинской артиллерии и публикует фото, где зафиксирован момент атаки артиллеристов на позицию оккупантов.