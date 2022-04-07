В Молдове ввели штрафы за «колорадскую» ленту и российские символы войны Z и V 3 7.04.2022, 23:36

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Поправки в законодательство одобрил парламент.

В Молдове запретили георгиевскую ленту и символы Z и V, которые российские войска используют во время вторжение в Украину.

Об этом сообщает Newsmaker.

Отмечается, что поправки в законодательство одобрил парламент на заседании 7 апреля.

Партия "Действие и солидарность" заявила, что в Молдове запрещаются "символы и атрибуты, которые пропагандируют военную агрессию, военные преступления и преступления против человечности".

Также депутаты проголосовали за поправки в Кодекс о правонарушениях, согласно которым физических и юридических лиц, которые изготовляют, демонстрирующие или распространяют запрещенные символы, будут штрафовать.

Кроме того, физическим лицам за это грозит штраф до 9 тысяч леев ($490) или до 60 часов общественных работ, а юридическим - 18 тысяч леев ($980).

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