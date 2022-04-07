Владимир Зеленский: Будем учить мир смелости 7.04.2022, 23:42

3,286

Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал о начале специальной глобальной кампании.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не только продемонстрировали миру свою смелость и отвагу во время войны с российскими оккупантами, но и готовы делиться своей храбростью с остальным мировым сообществом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы Украинского государства.

"Если бы в мире не было 10% смелости, которую имеют украинцы, то ни одной опасности не было для международной безопасности, ни одной опасности для народов не было. Будем распространять нашу смелость. Начнем специальную глобальную кампанию", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что граждане Украины будут учить мир быть "не просто чуть-чуть, а на полную смелыми", какими являемся сами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».