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Владимир Зеленский: Будем учить мир смелости

  • 7.04.2022, 23:42
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Владимир Зеленский: Будем учить мир смелости
Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал о начале специальной глобальной кампании.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не только продемонстрировали миру свою смелость и отвагу во время войны с российскими оккупантами, но и готовы делиться своей храбростью с остальным мировым сообществом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы Украинского государства.

"Если бы в мире не было 10% смелости, которую имеют украинцы, то ни одной опасности не было для международной безопасности, ни одной опасности для народов не было. Будем распространять нашу смелость. Начнем специальную глобальную кампанию", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что граждане Украины будут учить мир быть "не просто чуть-чуть, а на полную смелыми", какими являемся сами.

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