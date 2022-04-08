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«Масса рапортов отказников, стопки уже до потолка»

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  • 8.04.2022, 7:41
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«Масса рапортов отказников, стопки уже до потолка»

Юрист рассказал о российских военных, которые отказываются ехать в Украину.

За время полномасштабной войны в Украине в СМИ появилось несколько сообщений, что российские военнослужащие и сотрудники Росгвардии отказывались ехать воевать. Некоторым из них помогает юрист Максим Гребенюк, автор паблика "Военный омбудсмен". Он рассказал Медиазоне, что за такой отказ в России сейчас можно уволить со службы, но невозможно завести уголовное дело.

По словам юриста, лично ему с начала войны поступило около 40 обращений от тех, кто не хочет участвовать во вторжении в Украину, но опасается увольнения или уголовного преследования. Адвокат консультирует военнослужащих по телефону или в чатах.

Тот, кто не хочет ехать в Украину, должен написать об этом рапорт. Гребенюк, бывший сотрудник военной прокуратуры, знает от своих бывших коллег, что сейчас в кабинетах прокуроров и следователей в приграничных регионах скопилась "масса рапортов отказников, там стопки уже до потолка".

"Прокуроры и следователи не знают, что делать с ними. Дело возбуждать нельзя, не направлять материалы никуда – тоже нельзя, поэтому они ничего и не делают. Только участвуют в запугивании военнослужащих – если не поедешь, то возбудим дело", – рассказал Гребенюк.

Он пояснил, что хотя в российском Уголовном кодексе есть ряд статей о преступлениях против военной службы, к возможному преследованию за отказ воевать с Украиной можно подвести лишь одну из них – статью 332 УК (неисполнение приказа, причинившее существенный вред интересам службы).

Но, по его информации, с 24 февраля ни одно дело по этой статье в РФ возбуждено не было.

"Проблема в том, что приказов об участии в боевых действиях на заграничной территории не существует, ведь у нас не введено военное положение. Военнослужащих просто ставят перед фактом – едем туда, открываем огонь там", – сказал Гребенюк.

По его словам, если, несмотря на запугивания уголовным делом, "военнослужащий проявляет твердость", его увольняют по невыполнению условий контракта.

Так, по словам Гребенюка, в одной из российских частей после такого отказа командование Росгвардии ознакомило около 500 военнослужащих с проектом приказа об увольнении. Он знает об этом, поскольку трое росгвардейцев обратились за помощью к нему. В проекте говорится, что они будут уволены в связи с "самовольным отказом продолжать участие в выполнении служебно-боевых задач". Но пока что никого из этой части не уволили и всех отказников отправили в отпуск. Сколько росгвардейцев под угрозой увольнения передумало и согласилось отправиться воевать, неизвестно.

Несколько рапортов "отказников" адвокат показал "Медиазоне". В них военные, уже въехавшие в Украину и попавшие под артиллерийский обстрел, заявляют, что считают нецелесообразным свое участие в боевых действиях "с целью сохранения себе жизни и здоровья".

"Туда нередко заезжают на тентованных "Уралах", покрытых брезентом, и пули, грубо говоря, свистели по салону, по кузову. И военнослужащие, уже имевшие опыт в Чеченской республике, которые, ну, не сказать, что трусы там какие-то, многие понимают, что так нельзя просто – никто не подписывался быть мясом. Поэтому очень многие отказываются", – прокомментировал юрист.

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