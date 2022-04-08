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Бойцы ВСУ на Луганщине приземлили дорогостоящий беспилотник оккупантов «Орлан-10»

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  • 8.04.2022, 8:08
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Бойцы ВСУ на Луганщине приземлили дорогостоящий беспилотник оккупантов «Орлан-10»

Он считается сверхсовременным средством разведки.

На Луганщине бойцы ВСУ из 24 ОМБр имени короля Даниила сбили дрогостоящий российский беспилотник "Орлан-10". Об этом сообщается на официальном канале украинского Минобороны в мессенджере Telegram.

Как рассказали в украинском оборонном ведомстве, данный российский беспилотник был собран из разных аппаратов и фактически держался на скотче. При этом "Орлан-10" считается сверхсовременным средством разведки.

"На фото вам ярко продемонстрировано все величие "второй армии мира". Даже, казалось бы, такие современные технические средства разведки и те собраны с разных аппаратов и держатся на скотче", – говорится в тексте.

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