закрыть
8 апреля 2022, пятница, 8:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: Есть сценарий, при котором война в Украине быстро закончится

  • 8.04.2022, 8:12
  • 3,396
Эксперт: Есть сценарий, при котором война в Украине быстро закончится

И это не дворцовый переворот в Кремле.

Дворцовый переворот в России, при котором будет свергнут кремлевский диктатор Владимир Путин, является маловероятным сценарием. Такое мнение во время чата на "Главреде" озвучил волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов.

По его словам, у путина есть "примерно 500 верных псов его охраны, которые выполняют любой его приказ, но нет дворца и вельмож".

"Вспомните заседание Совбеза РФ перед войной, где рассматривался вопрос Донбасса и где выступали нарышкины, пупышкины и прочие шестёрки. Это явно не вельможи. А Путин – это даже не царь Николай II, который был куда более демократичен, это не царь Александр I или Александр II. Это даже не Чингисхан, который опирался на элиту родов войска. Путин – это просто псих, который подчинил себе Россию примитивными пропагандистскими лозунгами, которые запали в душу "глубинного народа". И теперь этот народ хочет, чтобы Россия была от края до края, от моря до моря, самая сильная и с массой ядерных боеголовок. При этом псих живёт отдельно, народ отдельно, и никакого дворца нет. Потому переворот в России невозможен", - объяснил Касьянов.

Он считает, что единственная надежда на то, что лучшие люди России наконец-то очнутся.

"А ведь там есть такие, которые искренне переживают за Украину. Они могут выйти против этого мрака и не побоятся пойти под пули. Это самый оптимистичный сценарий, при котором война быстро закончится", - резюмировал Касьянов.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что развал российской власти начнется с Министерства иностранных дел страны-агрессора, а потом в игру вступят спецслужбы. По его словам, первыми всегда бегут дипломаты, и российские послы уже "зарабатывают себе спасение". Они не хотят отвечать за военные преступления, совершенные путинской армией в Буче.

Экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник президента Путина Юрий Швец считает, что глава Кремля будет ликвидирован, если решится на применение ядерного оружия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников