Эксперт: Есть сценарий, при котором война в Украине быстро закончится 8.04.2022, 8:12

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И это не дворцовый переворот в Кремле.

Дворцовый переворот в России, при котором будет свергнут кремлевский диктатор Владимир Путин, является маловероятным сценарием. Такое мнение во время чата на "Главреде" озвучил волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов.

По его словам, у путина есть "примерно 500 верных псов его охраны, которые выполняют любой его приказ, но нет дворца и вельмож".

"Вспомните заседание Совбеза РФ перед войной, где рассматривался вопрос Донбасса и где выступали нарышкины, пупышкины и прочие шестёрки. Это явно не вельможи. А Путин – это даже не царь Николай II, который был куда более демократичен, это не царь Александр I или Александр II. Это даже не Чингисхан, который опирался на элиту родов войска. Путин – это просто псих, который подчинил себе Россию примитивными пропагандистскими лозунгами, которые запали в душу "глубинного народа". И теперь этот народ хочет, чтобы Россия была от края до края, от моря до моря, самая сильная и с массой ядерных боеголовок. При этом псих живёт отдельно, народ отдельно, и никакого дворца нет. Потому переворот в России невозможен", - объяснил Касьянов.

Он считает, что единственная надежда на то, что лучшие люди России наконец-то очнутся.

"А ведь там есть такие, которые искренне переживают за Украину. Они могут выйти против этого мрака и не побоятся пойти под пули. Это самый оптимистичный сценарий, при котором война быстро закончится", - резюмировал Касьянов.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что развал российской власти начнется с Министерства иностранных дел страны-агрессора, а потом в игру вступят спецслужбы. По его словам, первыми всегда бегут дипломаты, и российские послы уже "зарабатывают себе спасение". Они не хотят отвечать за военные преступления, совершенные путинской армией в Буче.

Экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник президента Путина Юрий Швец считает, что глава Кремля будет ликвидирован, если решится на применение ядерного оружия.

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