Боррель и фон дер Ляйен на поезде выехали в Киев, чтобы встретиться с Зеленским 8.04.2022, 8:16

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

В состав делегации также входят премьер-министр Словакии и ряд европарламентариев.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибудут 8 апреля в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они едут поездом — в ночь на пятницу выехали из польского приграничного города Пшемысль, сообщает Deutsche Welle.

Ляйен и Боррель станут самыми высокопоставленными западными чиновниками, которые посетят Украину с начала войны, а также после того, как стало известно о массовых убийствах мирного населения в пригородах Киева во время российской оккупации. В состав европейской делегации также входят премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и ряд европарламентариев.

В середине марта Украину для встречи с Зеленским посещали премьеры Польши, Чехии и Словении. Они призвали других западных политиков последовать их примеру. Сам Зеленский на днях приглашал в Украину бывших лидеров Германии и Франции Ангелу Меркель и Николя Саркози, чтобы, по его словам, продемонстрировать, к чему привела их политика уступок по отношению к России.

После визита в Киев Ляйен 9 апреля вернется в Варшаву на конференцию доноров Stand Up For Ukraine, которая проводится с целью сбора средств для украинских беженцев.

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