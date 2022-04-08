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Разбиты танки, сбит самолет и ликвидированы 90 агрессоров: ВСУ нанесли урон врагу на восточном направлении

  • 8.04.2022, 8:24
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Разбиты танки, сбит самолет и ликвидированы 90 агрессоров: ВСУ нанесли урон врагу на восточном направлении

Оккупанты провели шесть неудачных атак и понесли тяжелые потери.

Кроме того, российская армия потеряла еще четыре танка, пять боевых машин пехоты, девяти единиц автомобильной техники, боевой самолет и три беспилотника.

Бойцы ВСУ на протяжении 7 апреля отбили как минимум шесть атак российских оккупантов на восточном направлении. В ходе боев было ликвидировано как минимум 90 агрессоров. Об этом сообщили представители оперативно-тактическая группировка "Восток" в социальной сети Facebook.

"Кремлевские бандиты не оставили свои захватнические планы, поэтому украинские воины продолжают битву, уничтожают врага и каждый день приближают победу Украины", – говорится в тексте.

Как говорят украинские офицеры, всего с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину, было к ликвидировано уже около 19 тысяч российских оккупантов. Также враг потерял около 700 танков, 55 средств ПВО, 150 самолетов, 135 вертолетов, а также тысячи единиц другой боевой техники.

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