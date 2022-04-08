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«Вел купленную корову 25 километров до дома, потому что доставка дорогая»

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  • 8.04.2022, 8:37
  • 3,208
«Вел купленную корову 25 километров до дома, потому что доставка дорогая»

Белорус рассказал, как вернулся из Минска в Петриков и налаживал жизнь «с нуля».

Сергею 33 года, он живет в городе Петрикове Гомельской области вместе с женой Еленой, двумя детьми 4 и 9 лет и котом Кузей в доме, который они построили сами, без кредитов и помощи строителей, пишет onliner.by.

Снаружи — подворье с курами, коровой и своим огородом. Правда, чтобы справляться со всем этим, нужно много труда и руки «из правильного места». Зато сейчас свое хозяйство стало причиной неплохой экономии для семьи.

«Я бы и хотел зарабатывать больше жены, но пока ни разу не получилось»

— Мы с женой около восьми лет прожили в Минске на съемной квартире, пока она училась в медицинском университете. Тогда было тяжело, денег постоянно не хватало. Но нам очень помогали ее родители: присылали сумки продуктов из деревни, закатки разные и всегда куда-то в карман клали денежку, хотя мы не просили.

Я был в армии по контракту, потом ушел и много где за это время поработал, у меня уже даже закончилась трудовая книжка. В 17 лет был слесарем, потом на разных строительных и отделочных работах, сейчас работаю водителем на предприятии связи.

Когда у жены стало подходить время окончания учебы и предстояло распределение, стали думать, куда отправимся. В итоге решили, что к моему отцу в Петриков: там у меня и друзей больше, и не так дорого, как в Минске, но и не так депрессивно, как в селе в Лунинецком районе, откуда жена.

Сразу после окончания университета жена ушла в декрет, но вышла из него раньше срока, то же самое и после второго декрета. Сразу пошла работать в поликлинику детским педиатром, брала дополнительные должности и часы. Все-таки хотелось нормально зарабатывать, а не жить на маленькое пособие.

Я бы и хотел зарабатывать больше жены, но пока ни разу не получилось. У нее выходит со всеми дополнительными часами и ставками около 1500 рублей, у меня — около 1000.

Она еще со студенческих времен отдавала мне деньги — знает, что я их не прогуляю, а сложу в общий бюджет семьи.

Не скажу, что мы мало получаем, но всегда стараемся сэкономить, поэтому редко покупаем что-то в Петрикове: после того, как здесь открылся комбинат «Беларуськалия», все подорожало. Теперь за стройматериалами ездим в Мозырь или Минск, вместо новых берем некоторые вещи на барахолке. Например, зачем покупать новые вещи на маленьких детей, если через месяц они в них не влезут? Нам многие вещи достались от детей сестры, мы свои тоже не храним — отдаем другим.

Пока решили остановиться на двух детках, потому что больше финансы не позволяют. Хочется, чтобы они жили в достатке, да и потом ведь учиться пойдут, жильем захотят обзавестись… А если в семье много детей, нужно зарабатывать очень хорошо, чтобы никого не обделить.

«Дом я построил за $20 тысяч, никого не нанимал»

Петриков небольшой — примерно 5 на 5 километров, мы сразу купили здесь участок и начали строить дом. Кредитов тогда практически не давали, а так мы бы взяли, конечно. Сейчас знакомые по 100 рублей за кредит платят. А мы брали только рассрочку на покупку мебели.

Дом я построил сам за два года, никого не нанимал. Все своими руками — от укладки блоков и до натяжных потолков и ламината. Что-то я уже умел делать раньше по работе, чему-то учился с помощью уроков на YouTube. У нас первых в городе появилось электроотопление, которое идет по льготному тарифу. Никакой возни с дровами, в доме тепло, и стоит это в минус 20 как отопление обычной квартиры — 100 рублей. В среднем же выходит 60 рублей. За подогрев воды я плачу только 3 рубля.

Мы даже вели специальную тетрадку, куда вписывали стоимость стройматериалов и переводили ее по курсу в доллары. Это был год 2015, и курс тогда был какой-то смешной — около 8 тысяч рублей. Потом подсчитали — на постройку дома потратили $20 тысяч, на мебель — около $5 тысяч. Если бы нанимали людей, потратили бы минимум вдвое больше. Сейчас только что-то докупаем по мелочи, потому что остановиться невозможно — хочется все сделать лучше. Иногда так увлекался, что тратил все деньги под ноль.

Постепенно научились распределять покупки по месяцам, чтобы всегда оставалось что-то на черный день. Сначала я оплачиваю квартплату, телефоны, интернет, еженедельно закупаем продукты. Знакомые постоянно удивляются, что с тележкой в магазине чаще всего можно встретить меня, а не жену. Но я всегда знаю, что и где дешевле купить.

У нас дома всегда должны быть свежие фрукты — приучаем детей к здоровой еде. Это мы в детстве на бананы за витриной голодными глазами смотрели, а дети сейчас требуют чипсы и газировку. Но мы нашли компромисс — теперь «вредное» только раз в месяц, и сын всегда подходит ко мне первого числа и говорит: «Месяц прошел, купи мне газировку!»

Если нужно купить что-то серьезное — садимся и вместе обсуждаем, чаще всего речь идет про стройматериалы или что-то для обустройства дома. Недавно вот сделал сыну во дворе деревянный домик, так он закомандовал еще и террасу. Не могу сказать, что я суперстоляр, но если захотеть — все возможно, в интернете куча уроков.

«В среднем выходит около 400 дополнительных рублей в месяц благодаря корове»

У нас давно есть 20 кур, прибыль с них небольшая — около 100 рублей в месяц, из них 35 рублей — расход на корм. В том году попробовал инкубатор с цыплятами, закинул 40 яиц, из них вылупилось 37 цыплят. Это очень много, обычно вылупляется не больше 70%. Всех распродал.

Как-то мы поняли, что очень много денег уходит на молочные продукты, и решили пойти на что-то более глобальное — купили корову. В деревне у бабушки давно была, хоть какое-то понимание, что с ней делать, есть. Искали ее поближе, чтобы издалека не везти, подвернулся неплохой вариант в деревне за 25 километров от нас. Нашел грузовую машину, но цену доставки заломили в 100 рублей, поэтому я решил, что доведу коровку пешком. Привязал ее за рога, и мы пошли: первые пять километров очень быстро, потом она начала останавливаться и щипать траву на обочине, а последние пять километров шли очень долго, она устала и уже на колени падала. Короче, пришел я за ней к 8 утра, вернулись мы только в 20 часов вечера. Зато сэкономили!

Дома Зорьку ждал оборудованный сарай с опилками, которые хорошо впитывают запах, сено и автоматическая поилка — она тычет в нее носом, и вода льется в чашу. Ведь мы работаем и не можем постоянно подливать ей воду. Ушло на все не очень много: сама корова — 1400 рублей, сено — 700 рублей, опилки на год — 25, доильный аппарат — 450 рублей. Его я купил очень дешево и всегда смогу продать дороже, так что даже к затратам не отношу.

Купили коровку мы в сентябре 2021 года, через пять месяцев она окупилась и стала приносить прибыль.

Молоко, творог и масло мы распродаем по знакомым, ведь здесь город и у многих нет своего хозяйства, а в магазине такого не купишь. Если что-то вдруг остается — сдаем на молокозавод по 77 копеек за литр. Наши дети творог не любят, а вот молоко обожают, вместо воды его пьют!

Мы ведем свою статистику продаж, записываем в тетрадь все проданное за день, пока рекорд — 56 рублей. В среднем выходит около 400 дополнительных рублей в месяц.

Я так подсчитал, что если завести две коровы, то будет выходить больше моей теперешней зарплаты. Сейчас мы в поисках хорошего варианта. Конечно, свободного времени будет меньше, зато будет чем заняться.

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