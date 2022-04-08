закрыть
8 апреля 2022, пятница, 9:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Оккупанты изнасиловали беременную девушку под Кривым Рогом

  • 8.04.2022, 8:38
  • 6,746
Оккупанты изнасиловали беременную девушку под Кривым Рогом

О преступлениях рашистов заявил глава военной администрации города.

Российские оккупанты отметились очередной жестокостью в отношении мирных украинских граждан.

Детали инцидентов, произошедших неподалеку от Кривого Рога, рассказал глава военной администрации города Александр Вилкул в видеообращении, передает УНИАН.

Первый случай произошел в одном из сел Херсонской области, недавно освобожденном от российской оккупации. Там изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю пенсионерку.

Другой вопиющий инцидент случился на берегу Каховского водохранилища в Криворожском районе. Там оккупанты расстреляли из "Градов" лодку с людьми, которые эвакуировались из оккупации.

"В лодке было 14 человек. Трое деток и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13-ти лет умер немного позже. Семь человек в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки. Подонки! Хорошо знали, что там мирные люди. Но расстреляли их ракетами. Просто за то, что они хотели выжить. И это - военное преступление! И это - Гаагский трибунал", - написал Вилкул.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников