США одобрили передачу Украине тысяч комплексов Stinger и Javelin и сотен дронов-камикадзе

США одобрили передачу Украине тысяч комплексов Stinger и Javelin и сотен дронов-камикадзе3
- 8.04.2022, 8:40
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С начала российского вторжения американская помощь ВСУ составила примерно $1,7 миллиарда.
США одобрили передачу Украине тысяч комплексов Stinger и Javelin, сотен беспилотников-камикадзе Switchblade для защиты в войне против РФ.
Об этом говорится в сообщении Минобороны США.
Сообщение о вооружении появилось после того, как США утвердили еще $100 млн на поддержку для Украины.
В Пентагоне обнародовали список вооружения, которое как уже прибыло в Украину, так и то, которое еще будет поставлено.
В список оружия для Украины входят:
Более 1400 зенитных комплексов Stinger
Более 5000 противотанковых систем Javelin
Более 7000 других противотанковых систем
Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов SwitchBlade
Четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами
Четыре противоминометные радиолокационные системы
Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины
Более 50 млн патронов
45 тыс. комплектов бронежилетов и касок
Ракетные системы с лазерной наводкой
Беспилотные воздушные системы Puma
Приборы ночного видения, тепловизионные системы и системы связи, оптика
Коммерческие услуги спутниковой съемки.
Как отмечает CNN, таким образом общая помощь США Украине составила примерно $1,7 млрд с начала российского вторжения. Эта сумма включает и $300 млн, одобренных в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой новое оружие будет закуплено у оборонных подрядчиков для отправки в Украину.