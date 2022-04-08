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Что происходит на главных участках фронта: утренняя сводка Генштаба ВСУ

  • 8.04.2022, 8:45
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Что происходит на главных участках фронта: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Враг продолжает готовиться к наступлению на востоке Украины.

Вероятность нанесения ракетных и авиаударов с территории Беларуси по объектам Украины остается.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 6:00 8 апреля.

Отмечается, что враг продолжает готовиться к наступлению на востоке Украины.

Основные усилия российские захватчики продолжают сосредотачивать на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении.

Вооруженные силы Республики Беларусь проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. До четырех батальонных тактических групп привлечены для выполнения заданий по усилению охраны украинско-белорусской границы.

Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

По имеющейся информации, на территории Беларуси осуществляется отбор так называемых "добровольцев" из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях.

Отдельные подразделения из состава 6-й, 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов осуществляют меры по оперативному обустройству территории. Основное внимание уделяется восстановлению участков железной дороги из города Купянск в города Харьков, Изюм и Сватово. Для этого привлечены подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа из Ярославля.

Также сообщается, что на Южнобугском направлении враг пытается не допустить продвижения украинских войск.

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