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«Как были бомжами, так и есть»: военный рассказал, в чем и как воюют оккупанты

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  • 8.04.2022, 8:55
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«Как были бомжами, так и есть»: военный рассказал, в чем и как воюют оккупанты

Российские захватчики очень плохо оснащены.

Внешний вид российских оккупантов далеко не самый лучший. У них некачественная форма, поэтому и часто ходят в одежде украинских защитников.

Не стала лучше и военная обученность солдат вражеской армии. Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат, военный Роман Костенко.

По его словам, есть определенные российские подразделения, которые действительно нормально оснащены. Однако в основном оккупанты имеют плохой вид.

«Как были бомжи, так и есть бомжи», – подчеркнул Костенко.

Порой вражеские военные ходят в украинских берцах и форме, ведь они гораздо лучшего качества. Надевают они и портянки, от которых наша армия отказалась очень давно. Внешний вид означает, как страна заботится о своих военных.

Справка. Портянки (онучи) – в основном прямоугольный кусок ткани, который обматывают вокруг ноги и используют для валенок или сапог.

Какова обученность оккупантов сейчас

Обученность оккупантов, как рассказал военный, тоже не повысилась. Они стали в оборону на некоторых участках, возможно, стали лучше стрелять – однако не из-за обучаемости, а из-за того, что окопались и не идут дальше.

«Перешли от наступления к обороне. В обороне всегда легче. Ведь ты на одном месте, знаешь, что перед тобой, изучаешь местность. Поэтому они этим и пользуются», – пояснил Костенко.

Моральный дух оккупантов также слаб. Они готовы сдаваться на направлениях, где ВСУ могут пойти в наступление. Особенно такой настрой среди боевиков с Донбасса, которых поставили в Николаеве на первые позиции.

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