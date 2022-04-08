Байден: Война Путина сделала Россию международным изгоем 2 8.04.2022, 9:04

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Президент США одобрил исключение России из Совета ООН по правам человека.

Президент США Джо Байден одобрил подавляющее большинство голосов в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций за исключение России из Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщает Белый дом.

"Это значимый шаг со стороны международного сообщества, который еще раз демонстрирует, как война Путина сделала Россию международным изгоем… Российские войска совершают военные преступления. России нет места в Совете по правам человека", - заявил Байден.

Он также отметил, что после исторического голосования Россия не сможет участвовать в работе Совета по правам человека и распространять там дезинформацию, поскольку следственная комиссия Совета расследует нарушения и злоупотребления РФ прав человека в Украине.

"Фото, которые мы видим из Бучи и других районов Украины по мере вывода российских войск, ужасают. Признаки того, что людей изнасиловали, пытали, казнили, а в некоторых случаях осквернили их тела, - это оскорбление нашей общей человечности. Ложь России не идет ни в какое сравнение с неопровержимыми доказательствами того, что происходит в Украине", - отметил президент США.

Байден добавил, что продолжится работа с ответственными странами по всему миру, чтобы собрать доказательства военных преступлений, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершаемые зверства.

Также будет усилено давление на российскую экономику, чтобы изолировать РФ на международной арене.

Напомним, Россию исключили из Совета ООН по правам человека. "За" исключение РФ проголосовали 93 государства.

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