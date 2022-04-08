В Беларуси резко повысили цены на проезд в общественном транспорте 1 8.04.2022, 9:09

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Талончики подорожали сразу на 10 копеек.

В Беларуси в регионах повышают стоимость проезда в городском общественном транспорте. Первыми это сделали Гомельская, Брестская области, следом — Гродненская и Минская. Талончики подорожали на 10 копеек за одну поездку, сообщает zerkalo.io. Напомним, поднять стоимость проезда намеревались еще в конце года, однако позже эти планы перенесли из-за разогнавшейся инфляции (по итогам 2021 года она составила 10%, данные декабрь к декабрю). Но тогда речь шла о повышении на 5 копеек.

Так, проезд в обычном и скоростном автобусе подорожал на 10 копеек — до 80 копеек за одну поездку, а в экспресс-автобусах — до 90 копеек (+10 копеек).

В ближайшее время стоит ожидать подорожания проезда в общественном транспорте и в остальных регионах, а также Минске.

Напомним, чиновники планировали поднять тарифы на проезд в общественном транспорт до конца прошлого года. Как ожидалось, рост должен был составить 6,8%, или 5 копеек за одну поездку.

В последний раз регионы повышали стоимость проезда в городском общественном и пригородном автомобильном транспорте в конце ноября-начале декабря 2020 года.

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