Сербия проголосовала за изгнание России из Совета ООН по правам человека 19 8.04.2022, 9:36

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Аналогичным образом поступила и Армения.

24 государства проголосовали против приостановления членства РФ в Совете ООН по правам человека.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, пишет pravda.com.ua.

Россию в голосовании не поддержало ни одно государство Европы. Сербия и Армения, нередко голосующие дружественно к РФ, на этот раз проголосовали за приостановление ее членства.

"Против" приостановления членства РФ в Совете по правам человека, кроме самой России, проголосовали Беларусь, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Сирия, КНДР, Куба, Никарагуа, Алжир, Боливия, Бурунди, Габон, ЦАР, Конго, Эритрея , Эфиопия, Мали, Зимбабве и Вьетнам.

Среди 58 воздержавшихся государств - Индия, Бразилия, Египет, Иордан, ОАЭ, Саудовская Аравия, ЮАР.

Отметим, приостановление членства в Совете по правам человека является максимальной санкцией – исключить то или иное государство из этого органа невозможно.

Приостановление членства означает, что теперь РФ не может голосовать в СПЧ, вносить предложения, подавать проекты решений. Россия сохраняет возможность посещать заседания, но это право имеют также государства, не являющиеся членами Совета.

Голосование за исключение Российской Федерации из Совета ООН по правам человека состоялось 7 апреля.

Ранее в этот же день к такому шагу призвали лидеры Группы семи.

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