Мэр Бучи рассказал, как нашли первые тела убитых мирных жителей 8.04.2022, 9:53

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Фото: Getty Images

Освобожденный город начали объезжать 1 апреля.

Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, как начинался осмотр города и как нашли первые тела убитых российскими оккупантами мирных жителей.

В интервью «Голосу Америки» он сообщил, что город начали объезжать 1 апреля.

«Сначала мы прошлись к железнодорожному переезду, посмотрели на разбитые дома, увидели сожженную технику. Дошли фактически до перекрестка улицы Вокзальная и Яблонская, и увидели двадцать одно тело убитых, замученных, со связанными руками гражданских граждан, которые были расстреляны. И видно, что они уже не одни сутки лежали. Потому что некоторые тела даже собаки уже начали есть», — отметил Федорук.

«И там в подземелье также были найдены пятеро молодых людей, со связанными руками. На улицах лежало большое количество расстрелянных. И не от осколков, не от минометов — а именно пулевые ранения, то есть людей расстреливали из автоматов», — добавил Федорук.

Он сказал, что уже осмотрели около 80% территории города, которую безопасно было осмотреть.

«Потому что — поймите правильно — идти в лесистую местность или в береговую зону, рядом с населенными пунктами, это опасно. Это территории, где стояли российские войска, из которых обстреливали Киев и другие населенные пункты, поэтому они еще заминированы и туда никто, кроме специалистов, еще ступать не может. У нас уже есть соответствующие бригады саперов, сопровождающие газовщиков, работников облэнерго, работающие на обеспечение восстановления критической инфраструктуры», — подчеркнул мэр.

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