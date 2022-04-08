Германия планирует за три месяца полностью отказаться от российского угля 7 8.04.2022, 10:25

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Может и быстрее.

Германия намерена прекратить импорт угля из России в течение переходного периода в 120 дней, предусмотренного новым пакетом санкций ЕС.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет Reuters.

"С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период", — сказал Шольц.

Он также выразил надежду, что Берлин сможет отказаться от российского угля быстрее. "Если быстрее, то хорошо. Но нам понадобится время, и оно понадобится компаниям, хотя они уже давно ищут новых поставщиков", — добавил канцлер Германии.

Страны-члены Европейского союза 7 апреля договорились об очередном пакете антироссийских санкций, включающем постепенное прекращение закупок угля у РФ.

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