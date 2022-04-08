«Попросили сигареты и выстрелили в голову» 7 8.04.2022, 10:33

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Фото: AP

Истории внесудебных расправ военных РФ над мирными жителями под Киевом.

Правозащитная организация Amnesty International собрала истории внесудебных расправ над мирными жителями в Украине, совершенных российскими военными.

В своем новом докладе Amnesty публикует показания более 20 человек, которые рассказали об убийствах мирных жителей в городах и селах Киевской области, передает BBC.

Вечером 9 марта 46-летняя жительница села Богдановка (имя героини не указано) услышала стрельбу за окном. На тот момент она находилась дома вместе с мужем, 10-летней дочерью и 81-летней свекровью.

Супруги вместе с ребенком спустились в подвал, двое вошедших в дом русских военных толкнули их в котельную.

"Они заставили нас войти и закрыли дверь, - вспоминает женщина. - Буквально через минуту снова ее открыли и спросили мужа, есть ли у него сигареты. Он сказал, что не курил пару недель. Один выстрелил ему в правую руку, другой сказал:" Прикончи его", и тот выстрелил ему в голову".

"Он умер не сразу, с 21:30 вечера до 04:00 утра он еще дышал, хотя и был без сознания, - продолжает женщина. - Я умоляла его, говорила: если ты меня слышишь, подвигай пальцем. Пальцем он не шевелил, я положила его руку себе на колено и сжала ее.

"Когда он сделал последнее вздох, я вернулась к дочери и сказала: "Кажется, папа умер".

Той же ночью женщина с ребенком бежала из деревни. 81-летняя свекровь с инвалидностью осталась дома.

Третьего марта 18-летняя Екатерина Ткачева из поселка Ворзель в Киевской области была дома вместе с родителями. Вдоль улицы проехали несколько российских танков с надписью "Z".

Родители выскочили на улицу, приказав Екатерине оставаться дома.

Екатерина услышала выстрелы.

"Когда танки уехали, я выбежала на улицу и поднялась на соседский забор, - говорит она. - Я хотела узнать, живы ли они. Я посмотрела за забор и увидела, что моя мама лежит на спине на одной стороне дороги, отец - лицом вниз с другой стороны. Я увидела большие дыры в его пальто.

"На следующий день я подошла к ним, - продолжает Екатерина. - У моего отца было шесть больших дыр в спине, у моей матери дыра поменьше в груди".

Екатерина добавила, что ее родители были одеты в гражданское и не имели оружия.

Жительница одного из сел к востоку от Киева рассказала, что 9 марта российские военные ворвались к ней домой, застрелили ее мужа, затем несколько раз изнасиловали под дулом пистолета, пока ее маленький сын скрывался неподалеку. Позже ей удалось сбежать из села вместе с ребенком.

24-летняя жительница Бучи Милена рассказала правозащитникам, что видела у своего дома тело женщины, жившей на ее улице.

Мать этой женщины сказала Милене, что ее дочь застрелили в первые дни вторжения, когда она смотрела через забор на российскую военную технику.

Кризисная лаборатория Amnesty International независимо проверила видеозапись, подтверждающую местонахождение неглубокой могилы, в которой была похоронена эта женщина.

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