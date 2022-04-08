«По Мозырю уже хватает рассказов, как российским солдатам «чистили морды» 6 8.04.2022, 11:00

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Как приход оккупантов изменил жизнь в белорусском городе.

С самого начала войны Мозырь будто бы превратился в часть российской военной инфраструктуры. Кадры из города свидетельствуют о движении техники в направлении украинской границы, ракетных запусков, перемещении самолетов. Что на самом деле происходит в городе?

Об этом «Нашей Ниве» рассказал местный житель.

Из соображений безопасности разговор приводится анонимно.

— Что происходит сейчас в Мозыре? Есть ли определенное напряжение из-за близости войны?

— Да, бомбы здесь не рвутся. Однако самолеты пролетают, военная техника передвигается. Поэтому для тех, кто более или менее привык думать, угнетаемость ситуации очевидна.

Как говорил один из коллег, россиян можно не любить уже только за то, что их КАМАЗы, «Уралы», БТРы и танки уничтожили местные дороги.

Даже если не вдаваться в политику, сюрреализм происходящего в регионе, смущает сам по себе — Оруэлл, как говорят, нервно курит у окошка. К тому же психологически давит понимание, что ты почти ничего не можешь с этим поделать.

Вот вам пример: довелось как-то недавно на футбол зайти. Сидим тихо-мирно. И вдруг над головой свист самолетов, которые со стороны Украины летят. Преодолевают они звуковой барьер — и слышно такой характерный звук, то ли шлепок, то ли взрыв.

Я не испугался, потому что с детства помню, как в Мозыре ракетная дивизия стояла — ревело и не такое. А вот для большинства людей на стадионе это было в диковинку. Причем настолько, что игра даже остановилась! Все игроки, судьи, стали на небо смотреть, потому что не понимали, что происходит. Да и перепугались, полагаю.

А еще друзья говорили, что в одном из спортивных эфиров в марте можно было увидеть, как ракета в кадр попала.

Далеко, конечно, было от места событий, километров десять-двадцать. Но из-за того, что Мозырь — город холмов, пространство раскрывается довольно широко. Вот и стали свидетелями «боевых действий».

Однако стоит добавить: последняя неделя-две стали гораздо спокойнее, по крайней мере, в отношении угроз с воздуха. Раньше это был непрекращающийся гул, который до паранойи доводил. Было такое, что даже снить войну начал.

Помню, что каким-то утром под гул истребителей над домом даже упал с дивана и оказался на полу. Потому что во сне, как во времена службы в армии, бросился на землю и катился в сторону, чтобы избежать прицельного попадания — такие вот флешбеки психика подбрасывала.

— Насколько знаю, российские солдаты часто пытаются воспользоваться услугами местных жителей. Как на это реагируют мозыряне?

— По-разному, честно говоря. Из тех же таксистов кто-то принципиально отказывается ехать в направлении Боково — местного аэропорта, где базируются иноземные военные. Другие (причем их основная масса) радуются росту заказов, ведь это дополнительные деньги за поездки за пределы города и доставку. Третьим вообще все по барабану: мол, ничего личного, только бизнес — не возьму я, возьмет кто-то другой.

То же самое и с людьми в целом — причем не выводя какую-то тенденцию относительно возраста, образования или занятий. Встречал молодых людей, от речей которых уши вянут. Такое верзут, ощущение, будто сам Соловьев рядом.

А были пенсионеры, которые всю жизнь почти жили в СССР с советской системой ценностей в сердце. Однако они, наоборот, и Путина преступником клянут, и не понимают, как Россия вообще могла додуматься напасть на Украину.

— Случалось ли наткнуться на очереди из россиян в почтовых отделениях?

— Редкий гость на почте, поэтому здесь не подскажу. Однако знаю, что не в Мозыре, который в 80 километрах от украинской границы, а в Наровле, есть так называемый «развал». Стихийная ярмарка, где россияне торгуют теми сокровищами, что сумели вывезти. Там всего километров 20 до Украины, поэтому и дотянуть «трофеи» проще, и логистика очевидна.

В Мозыре же, что удивительно, очень вырос спрос на военную форму.

Я не знаю, что там с амуницией случилось — порвали, продали, пропили. Но россияне очень заинтересованы сейчас в такого рода одежде.

— Сталкивались ли вы с конфликтами между россиянами и белорусами?

— У меня желания с ними общаться нет, поэтому из личного опыта примеров не приведу. Однако по Мозырю уже хватает рассказов, как некоторым россиянам «чистили морды» — неизвестно только, за политику, или за то, что россияне за местными девушками ухаживали.

Еще рассказывают о фантасмагории в одном из клубов, которые сейчас вечером и ночью российскими солдатами полнятся. Кто-то из белорусов, может, для шутки, а может, для провокации, крикнул в самый разгул «враждебной» вечеринки «Слава Украине!». В ответ «освободители» к оружию потянулись, а самый отчаянный боевой гранатой начал угрожать…

Кстати, в Мозыре, в основном, офицеры квартируют. Основные же силы разбросаны вокруг Мозыря кольцами по 10-20 километров. Например, в той же Каменке их хватает — однако родственники говорят, никаких взаимных претензий пока не возникало. Спокойные, вежливые, только что водку время от времени покупают, на которую местные им накручивают космические цены.

Кстати, относительно подвоза алкоголя есть история. Обычно же тот, кто заказывает, сам выходит забирать пакеты. А тут местному жителю «отдыхающие» звонят: мол, дотяни товар до квартиры, накинем денег. Тот согласился, дошел до двери, открывает. Там веселая компания: много военных, не так много женщин. Однако среди последних — жена его лучшего друга… Вот такое «союзное государство».

— Объясните, как люди выбираются из депрессивного состояния, что царит сейчас в городе?

— Через работу, ведь иначе можно сойти с ума. Здесь же у многих есть персональные истории, с Украиной связанные.

Знаю человека, например, у которого возлюбленная поехала за ребенком в Киев — там ее война и застала. Он тут чуть не поседел, пока девушка неделю с чем-то на запад выбиралась. Вот и представьте, что было бы, оставайся этот мужчина все время дома, в четырех стенах…

Поэтому работают, ищут разговоров со знакомыми и незнакомыми людьми, лишь бы только не нести это бремя в себе и не оставаться с войной наедине.

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