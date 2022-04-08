Когда закончится война России против Украины: четыре детальных сценария 12 Мэтью Берроуз, atlanticcouncil.org

8.04.2022, 11:08

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Путин проиграл, но он не может принять поражение.

Война выбора президента России Владимира Путина в Украине является всемирно-историческим событием, знаменующим собой заключительный акт периода после окончания холодной войны и начало новой ненаписанной еще эры. Спектр возможных исходов варьируется от новой нестабильной холодной или горячей войны с участием США, России и Китая, замороженному конфликту в Украине, к постпутинскому урегулированию, в котором Россия станет частью пересмотренной архитектуры европейской безопасности. Учитывая, что Запад в рекордно короткие сроки ввел беспрецедентные санкции против России и существует реальный потенциал скатывания к ядерной войне, мы находимся на неизведанной территории. Трудно понять, как Путин «выиграет». Но он не может принять поражение.

Ниже приведены четыре сценария того, как может закончиться эта война, и альтернативные варианты геополитического будущего, которые могут привести к изменению международных отношений в течение следующих двух-трех лет. Мы разрабатываем сценарии не для того, чтобы предсказать будущее, а для того, чтобы помочь лицам, принимающим решения, представить себе, что может произойти дальше, и найти способы предотвращения наихудшего сценария.

Единственное, в чем мы можем быть уверены в этой войне за Украину — это то, что все, в чем мы были уверены до этого, рухнуло.

Итак, вот четыре возможных сценария:

Сценарий № 1. Замороженный конфликт

Военные действия России в Украине затягиваются более чем на год, количество жертв среди гражданского населения продолжает расти. Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве, даже несмотря на то, что его жизнь находится в постоянной опасности из-за покушений на убийство со стороны России.

В 2023 году мировые цены на нефть останутся выше ста долларов за баррель, поскольку Европа изо всех сил пытается отказаться от российских энергоресурсов. Суровая зима 2022−2023 годов побудила страны Европейского союза (ЕС) начать нормирование энергоснабжения, лишая предприятия промышленности необходимого электричества и вынуждая школы закрываться в самые плохие погодные условия из-за трудностей с отоплением классных комнат. Европа погружается в рецессию. Несмотря на то, что Соединенные Штаты избежали рецессии, высокие цены на бензин продолжают раздражать американцев. Демократическая партия теряет контроль как над Сенатом, так и над Палатой представителей на промежуточных выборах в ноябре 2022 года, что резко ослабляет способность президента США Джо Байдена продвигать свою политическую программу.

Тем временем Россия находится в тяжелом состоянии. Несмотря на умелое управление Центральным банком России в безвыходной ситуации, инфляция быстро растет на фоне перебоев с поставками основных продуктов питания и меньшего, чем ожидалось, содействия Китая. Российская военная иерархия понимает, что войну в Украине невозможно выиграть, и ходят слухи о слабой коалиции разгневанных олигархов, военных и силовиков из разведки, планирующих форсировать отставку Путина и поставить на его место бывшего президента Дмитрия Медведева. Служба разведки страны, ФСБ, предотвращает дворцовый переворот, а Путин отправляет десятки генералов в концлагеря.

В начале 2023 года, когда противоборствующие стороны зашли в тупик и не видно конца конфликту низкой интенсивности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц стремятся выступить посредниками в прекращении огня. Почти десять миллионов украинцев эмигрировали в (ЕС), где углубляющаяся рецессия разжигает общественное сопротивление приему большего количества беженцев. Европейские лидеры готовы предложить Путину стимулы: отмену некоторых санкций после того, как российские войска прекратят боевые действия и начнут сокращать свое присутствие в Украине.

Под давлением внутри страны Путин выводит часть своих войск из Украины, но оставляет там достаточно, чтобы продолжать контролировать большую часть береговой линии Украины, обеспечивая сухопутный мост между регионом Донбасса и Крымом. Лидеры Франции и Германии разочарованы лишь частичным отводом своих войск Россией и в ответ отменяют санкции только в отношении тех олигархов, которые, как известно, были причастны к заговорам с целью смещения Путина. ЕС также временно отменяет эмбарго, введенное им в отношении российских энергоресурсов, но в основном для того, чтобы помочь восстановлению европейской экономики. Администрация Байдена не отменяет собственного энергетического эмбарго. Но в надежде на то, что цены на нефть начнут снижаться с началом президентских выборов в середине 2023 года, он закрывает глаза на импорт российских энергоносителей другими странами, включая европейских союзников.

Переговоры с Путиным, которые возглавляют лидеры Франции, Германии, Турции и Израиля, затягиваются. Москве нужны гарантии того, что НАТО прекратит поставлять оружие украинскому сопротивлению и отменит свое обещание 2008 года о приеме Украины и Грузии в Альянс. Соединенные Штаты не сдадутся, хотя Зеленский уже некоторое время признавал, что мечта Украины о членстве в НАТО больше не осуществима. Президент Украины согласится на нейтралитет до тех пор, пока пять постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция) плюс Германия и Турция станут гарантами безопасности Украины. Однако Зеленский не желает признавать независимость отколовшихся от его страны Донецкой и Луганской областей.

Поскольку переговоры по этим пунктам зашли в тупик, Вашингтон хочет удвоить усилия по обеспечению военных поставок украинским силам, в то время как Франция и Германия все еще надеются достичь разрядки напряженности в отношениях с Москвой и опасаются, что Путин отправит обратно уже выведенные им войска. Польша и другие страны Центральной Европы поддерживают позицию США, тем более что Зеленский не хочет ослабления давления на Россию. Он настаивает на том, что если украинские силы получат больше военной помощи, у них есть хорошие шансы дать отпор всем оставшимся российским войскам.

По мере того, как президентская кампания в США накаляется, то же происходит и в Украине — боевые действия тут становятся интенсивнее, и администрация Байдена созывает специальный саммит НАТО, чтобы обсудить последующие шаги. И Соединенные Штаты, и их европейские союзники считают нынешний курс конфликта неустойчивым. Общественность ЕС все больше недовольна стоимостью жилья и проблемой поддержки миллионов украинских беженцев в условиях рецессии.

В Соединенных Штатах администрация опасается поражения демократов на выборах 2024 года, поскольку цены на газ и инфляция остаются высокими, а экономика слабеет. На Ближнем Востоке Египет уже два года сотрясают все более ожесточенные голодные беспорядки из-за резкого роста цен на хлеб. Европейцы опасаются повторения «арабской весны» с еще большей нестабильностью, терроризмом и беженцами. Соединенным Штатам и европейским странам также становится все труднее добиваться соблюдения другими странами санкций против России. Россия, возможно, не продает в Европу столько нефти и природного газа, сколько когда-то, но она предоставляет скидку и находит множество покупателей для российских энергоносителей в ​​других местах. Западные лидеры обеспокоены тем, что первоначальный шок от санкций прошел, и большинство простых россиян постепенно научились приспосабливаться к ним. Пережив заговоры элиты с целью заменить его, Путин восстановил контроль над страной.

На саммите НАТО Байден объявляет, что у Запада есть два варианта. Первый — заставить Зеленского и Путина заключить соглашение о прекращении огня и ограниченном мире, хотя это чревато риском хрупкого мира. Второй вариант — Запад должен увеличить свою военную помощь Украине в надежде, что украинский военный прорыв вынудит Путина пойти на серьезные уступки, хотя это и повлечет за собой риски эскалации, такие как нападение России на склады снабжения вдоль границы с Польшей или Румынией. Хотя в тот момент Байден вряд ли может как следует разглядеть эти перспективы, но первый вариант с большей вероятностью завершится чем-то вроде нашего второго сценария («двойная холодная война»), в то время как последний вариант, скорее всего, приведет к ситуациям, подобным нашему третьему («ядерный апокалипсис» или четвёртому («дивный новый мир») сценарию.

Сценарий № 2. Двойная холодная война

Мирные переговоры между Россией и Украиной, продолжавшиеся несколько месяцев, зашли в тупик, поскольку украинцы надеялись, что новые западные военные поставки склонят баланс конфликта в их пользу. Но когда несколько украинских городов превратились в руины, стало ясно, что никто не может по-настоящему выиграть войну.

Франция и Германия прилагают новые усилия, чтобы добиться согласия обеих сторон на мирное соглашение, по которому Украина станет нейтральной страной, аналогичной неприсоединившейся Австрии, согласившись исключить цель в виде членства в НАТО из своей конституции при условии полного вывода российских войск из страны. Одновременно обсуждаются более сложные вопросы, такие как постоянный статус аннексированного Россией Крыма и двух самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей. После нескольких безуспешных попыток Зеленский и Путин заключают соглашение о прекращении огня под давлением не только Парижа и Берлина, но и Вашингтона. Европейский союз (ЕС) предлагает Украине увеличение гуманитарной помощи и финансирования в целях развития, а также некоторое снижение санкций против России, если Кремль выведет все свои войска с Украины, за исключением тех, которые находятся в оспариваемых районах страны. ЕС также помогает с расселением беженцев в их домах в Украине.

В связи с соблюдением режима прекращения огня и началом вывода Россией своих войск президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц предлагают провести более широкую мирную конференцию, которая положит начало переговорам о контроле над вооружениями между НАТО и Россией. Их цель состоит в том, чтобы избежать новой холодной войны в Европе. Вашингтон, однако, выступает против идеи конференции, и многие представители американской внешнеполитической элиты считают, что Путин недостаточно заплатил за свое неоправданное вторжение в Украину. Ведущие члены Конгресса от обеих партий призывают президента не отменять даже самые жесткие финансовые санкции в отношении России — шаг, который, по мнению Макрона и Шольца, необходим для укрепления хрупкого мира. Позиция США подкрепляется противодействием франко-германской инициативе нескольких восточно-европейских членов ЕС.

Хотя администрация США отказывается поддаться давлению Конгресса с целью отозвать новый договор с Москвой о сокращении ядерных вооружений, тем не менее в этой обстановке она не считает, что может поддержать франко-германские усилия по началу переговоров между НАТО и Россией по введению ограничений на обычные вооружения. Прислушиваясь к растущим призывам восточноевропейских союзников об усилении поддержки против России, Соединенные Штаты и их западноевропейские союзники начинают размещать новые военные силы вдоль нового водораздела между Востоком и Западом на границах Польши и стран Балтии. Россия и Беларусь повторяют эти шаги.

Выполнив свои планы по укреплению вооруженных сил Германии, Шольц призывает усилить оборону ЕС. Макрон вновь выдвигает предложение расширить ядерное оружие Франции в качестве европейского средства сдерживания любых агрессоров.

Цены на нефть снижаются, но остаются в диапазоне от семидесяти пяти до девяноста пяти долларов за баррель. Европа активизирует свои усилия по поддержке возобновляемых источников энергии, включая атомную энергию. Экономический рост ЕС после рецессии 2022−2023 годов составляет менее 1 процента в годовом исчислении после войны, в то время как в Соединенных Штатах наблюдается более высокий рост — 2%, а в Китае — ниже 5%. Поскольку глобальный рост падает ниже 4%, растет осознание того, что мир может увязнуть в затянувшемся периоде медленного экономического развития. Скачки цен и беспорядки обостряются в тех частях Африки и Ближнего Востока, которые зависели от украинского экспорта пшеницы.

Тем временем Россия становится все более зависимой от китайских и других азиатских рынков из-за вялого экономического восстановления и ускоряет экспорт своих энергоресурсов на Восток. Китай расширяет свою трансграничную межбанковскую платежную систему, чтобы позволить двум соседним державам все чаще обходить базирующуюся в Бельгии международную платежную систему SWIFT. Россия и Китай расширяют торговлю цифровыми юанями, уменьшая потребность в долларах. Китай также отмывает российские золотые резервы, стоимость которых оценивается примерно в $100 млрд, конвертируя их в юани, которые Россия может использовать для покупки китайских товаров.

В свете поддержки Китаем России Вашингтон расширяет развернувшуюся новую холодную войну не только на Москву, но и на Пекин. Соединенные Штаты вводят санкции в отношении некоторых китайских банков и призывают своих союзников внести в черный список постоянно расширяющийся перечень китайских технологических компаний. Европейские лидеры, со своей стороны, не хотят идти против Китая, но не считают, что у них есть хорошие возможности противостоять требованиям США. Соединенные Штаты также прекращают экспорт полупроводниковых микросхем в Китай, что создает проблемы для его собственной промышленности и ускоряет усилия Китая по созданию технологической самостоятельности. Правительство США также прекращает свою позицию «стратегической двусмысленности» в отношении Тайваня, заявляя, что оно вмешается военным путем в ответ на любую китайскую агрессию против острова, в то время как в Тайване провозглашают независимость от Китая. Москва и Пекин, в свою очередь, углубляют политическое сотрудничество.

Си видит преимущества в расширяющейся холодной войне с Соединенными Штатами. Он усиливает свою националистическую риторику, мобилизуя поддержку борьбы режима с Западом и подавляя растущее беспокойство по поводу своего правления среди тех членов Коммунистической партии, которые хотят провести рыночные реформы, чтобы поднять шаткую экономику страны и найти компромисс с Соединенными Штатами.

В этой среде возникает неформальный блок неприсоединившихся государств, в который входят Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Вьетнам, Турция и Бразилия. Большинство этих стран поддерживали хорошие отношения с Россией во время войны в Украине, несмотря на давление Запада с целью изолировать Москву. Экономически зависимые от своей торговли с Китаем, они также хотят хороших отношений с Пекином.

Международное сотрудничество по всем вопросам, от изменения климата до общих экономических проблем, глобальных технологических стандартов и помощи в целях развития для более бедных стран, становится все труднее. Интернет продолжает раскалываться, поскольку растущее соперничество между США и Китаем заставляет каждую державу привлекать как можно больше стран на свою сторону в цифровых вопросах. Глобальный экономический рост продолжает снижаться, а процесс деглобализации продолжается. Международные многосторонние институты, от Организации Объединенных Наций до Всемирной торговой организации и Всемирной организации здравоохранения, приходят в упадок.

Сценарий № 3. Ядерный апокалипсис

Несмотря на смелые попытки украинцев саботировать вторжение России, многие города в стране превратились в руины. В таких условиях президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Москвой. На Западе нарастает давление в отношении других форм интервенции, помимо поставок оружия и гуманитарной помощи. Соединенные Штаты и другие члены НАТО увеличивают поставки оружия стойким украинским повстанцам, предоставляя им тайную подготовку и убежище на польской стороне границы. Война продолжается, в то же время темпы выезда украинцев из страны ускоряются. Вооруженные ополченцы продолжают боевые действия даже в «усмиренных» российскими войсками частях Украины и призывают Запад к более активной помощи.

Тем временем в России западные санкции давят на простых людей сильнее, чем во время финансового кризиса в стране в 1998 году. Происходит масштабный отток представителей среднего класса — ученых, инженеров, учителей, технических специалистов и других «белых воротничков», многим из которых меньше сорока лет, — что рискует поставить под угрозу будущее России. Несмотря на растущую инфляцию, Кремль санкционирует специальный «победный бонус» для всех граждан России, чтобы повысить свою внутреннюю поддержку. Москва запрещает экспорт пшеницы и замораживает стоимость аренды жилья и продуктов первой необходимости в крупных городах. Российская полиция жестоко подавляет растущие протесты против брутальной тактики российских военных в Украине.

Кремль все больше беспокоит то, насколько сильно российские военные пытаются удержать украинскую территорию, сражаясь с активными повстанцами. Когда российская разведывательная служба, ФСБ, предупреждает Путина о безопасном убежище для украинских повстанцев в Польше, российский президент вспоминает советский кошмар в Афганистане и исполняется решимости пресечь попытки предоставления такой помощи. В Совете Безопасности ООН постоянный представитель России показывает фотографии учебной базы Центрального разведывательного управления и находящихся там запасов смертоносного оружия.

Затем следует резкая эскалация, которая разрушает глобальное табу на применение ядерного оружия, существовавшее с конца Второй мировой войны: Путин уполномочивает свои силы взорвать тактическую ядерную ракету на украинской стороне границы с Польшей в малонаселенном районе, не нанося прямого удара по убежищу США/НАТО, но, тем не менее, посылая убедительный сигнал о своем несогласии с его существованием.

В ответ Польша ссылается на Статью 5 НАТО, чтобы сплотить других членов Североатлантического союза на свою защиту. НАТО созывает экстренный саммит. Ястребы США призывают к соразмерному ядерному ответу, но администрация Байдена решает сначала поставить Путину ультиматум, подкрепленный реальной угрозой ядерного возмездия. Соединенные Штаты выдвигают условия прекращения конфликта между Россией и НАТО, который сейчас значительно расширился: Россия должна немедленно вывести войска со всей Украины, включая Крым и регион Донбасса. Не будет никаких обещаний, что Украина не будет вступать в НАТО. Чтобы все санкции США были сняты, Россия должна выплатить репарации за ущерб, нанесенный Украине. Европейские лидеры, такие как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, выступают против требований безоговорочной капитуляции России. Но из-за накала эмоций на фоне беспрецедентного ядерного конфликта в Европе они проигрывают.

Путин соглашается на переговоры, но отказывается от условий, выдвинутых США и их союзниками. В ответ НАТО запускает несколько обычных крылатых ракет, чтобы уничтожить российскую военную базу в Украине недалеко от границы с Россией. Сравнивая нападение НАТО с еще одним нацистским вторжением, Путин завоевывает поддержку российской общественности, даже несмотря на то, что члены российской элиты безуспешно пытаются свергнуть его. Россия в ответ наносит еще два удара тактическими ядерными ракетами, на этот раз за границей с Украиной в Польше.

Происходит серия обменов ядерными ударами: США взрывает российские военные объекты, а Россия наносит удары по базам НАТО в Германии и объектам США на Гуаме и Аляске. Несмотря на то, что основное внимание уделяется военным целям, в результате ударов погибают тысячи мирных жителей. Растёт обеспокоенность по поводу новых смертей в результате радиационного отравления. И Соединенные Штаты, и Россия используют искусственный интеллект и наступательные кибератаки, чтобы вывести из строя ядерную инфраструктуру управления и контроля друг друга в космосе. В отличие от Второй мировой войны боевые действия сосредоточены в Европе, поскольку Китай (который вместе с Францией безуспешно пытается выступить посредником между воюющими сторонами) и страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки придерживаются нейтралитета. Тем не менее, Третья мировая война началась.

Сценарий № 4. Дивный новый мир

Как и в сценарии «ядерного апокалипсиса», Россия запустила тактическую ядерную ракету на территории Украины напротив убежища США/НАТО в Польше, которые поставляют украинскому сопротивлению обучение и военную технику. Многие в США хотят в отместку обстрелять российский город крылатыми ракетами, приводя в ужас европейских лидеров, которые видят в таком шаге начало ядерного Армагеддона. Давление Европы убеждает Вашингтон воздержаться от военных действий, в то время как Китай вмешивается, чтобы заставить Россию вывести свои ядерные силы из режима повышенной боевой готовности.

Шок от первого за почти восемь десятилетий применения ядерного оружия вызывает широко распространенные опасения, что удар России может стать ядерной версией убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, спровоцировавшего Первую мировую войну. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает мирную конференцию, на которой Китай, Израиль и Европейский союз тесно сотрудничают в урегулировании конфликта. В Украине введено прекращение огня под контролем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и миротворцев ООН (некоторые из них из Народно-освободительной армии Китая). В течение следующих девяти месяцев противоборствующие стороны договариваются о соглашении, которое обеспечивает вывод российских войск с Украины и ослабление западных санкций против России до тех пор, пока Москва будет придерживаться соглашения.

В рамках соглашения Украина занимает новую позицию нейтрального государства, стратегического буфера между Востоком и Западом, что определено в новой федеральной конституции, одобренной на референдуме. Она поддерживает экономические связи с ЕС и, чтобы смягчить опасения России и облегчить восстановление на востоке Украины, также присоединяется к путинскому Евразийскому экономическому союзу. Она сохраняет способность вооружаться для собственной обороны в пределах, согласованных в рамках более широких ограничений обычных вооружений между НАТО и Россией и мер по укреплению доверия. Крым признан ООН частью России после того, как его жители проголосовали за присоединение к стране на референдуме под международным контролем. Донецкая и Луганская области стали полуавтономными областями в соответствии с новой конституцией Украины. В рамках новых механизмов европейской безопасности западноевропейские страны успешно оказывают давление на Соединенные Штаты и восточноевропейских членов НАТО, чтобы они отказались от обещания Североатлантического союза от 2008 года о расширении членства на Украину и Грузию. Обновленная ОБСЕ играет более важную роль в обеспечении безопасности в регионе. Но устав НАТО не изменился, оставив теоретически политику открытых дверей.

Опираясь на глобальную реакцию на переход России через ядерный Рубикон, генеральный секретарь ООН возглавляет усилия по запрещению всего тактического ядерного оружия и возвращению к цели ядерного разоружения. В Европе также растет движение за ядерное разоружение. Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры по СНВ-3, соглашаясь сократить развернутые ядерные боеголовки до одной тысячи у каждой. Дополнительные соглашения, регулирующие сокращение обычных вооружений, ограничивают численность вооруженных сил США и России и системы вооружений.

Спустя много времени после того, как мирная конференция положит конец войне в Украине, накануне выборов в России 2024 года группа олигархов и высокопоставленных военных и разведчиков предъявит Путину ультиматум: уйти в отставку или предстать перед судом за военные преступления. Путин решает удалиться на дачу, чтобы писать мемуары. Российский народ, стремящийся к реформам, возобновил связи с США и Западом, а чтобы не попасть в зависимость от Китая, избирает коалиционное правительство, в которое входят бывший бизнесмен Михаил Ходорковский в изгнании и бывший заключенный диссидент Алексей Навальный. Тем не менее, даже при новом руководстве России требуются годы, чтобы восстановить и диверсифицировать свою экономику, а также постепенно восстановить доверие и изменить отношения с Западом.

Мирные переговоры по Украине помогают спровоцировать экономический подъем во всем мире. Усилия Китая по урегулированию конфликта, включая давление на Россию путем отказа от финансовой помощи Москве, привели к перезагрузке китайско-американских отношений. Это, в свою очередь, приводит к созданию основы для конкурентного сосуществования со стратегическим разделением технологического и (в некоторой степени) финансового секторов, а также с более деловыми отношениями между двумя державами.

Тем не менее, многие в Конгрессе настаивают на том, чтобы администрация США не ослабляла противодействие агрессивному поведению Китая в отношении Тайваня, а также в Южном и Восточно-Китайском морях. Рост «мягкой силы» Китая из-за его роли в инициировании мирных переговоров беспокоит Вашингтон, поскольку великие державы продолжают настороженно присматриваться друг к другу, избегая прямого конфликта. Консенсус между демократиями и правительствами-единомышленниками в отношении торговых и технологических правил и стандартов побуждает Китай ограничивать свои амбиции и сворачивать свою промышленную политику, что ведет к реформе Всемирной торговой организации. С постпутинской Россией и более склонным к сотрудничеству Китаем Группа двадцати (G20) приобретает больше авторитета и начинает решать другие вопросы глобального управления, от изменения климата до этических стандартов для искусственного интеллекта.

Мэтью Берроуз, atlanticcouncil.org

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