19 тысяч военных и 700 танков: новые данные о потерях РФ в Украине

19 тысяч военных и 700 танков: новые данные о потерях РФ в Украине4
- 8.04.2022, 11:15
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ВСУ уничтожили также почти 300 самолетов и вертолетов противника.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные потеряли около 19000 человек личного состава. Также оккупанты потеряли 700 танков.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
личный состав - около 19 000 человек
танки - 700 единиц
боевые бронированные машины - 1891 единиц
артиллерийские системы - 333 единицы
РСЗО - 108 единиц
средства ПВО - 55 единицы
самолеты - 150 единиц
вертолеты - 135 единицы
автомобильная техника - 1361 единицы
корабли/катера - 7 единиц
цистерны с ГСМ - 76 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня - 112 единицы
специальная техника - 25 единиц
пусковые установки ОТРК - 4 единицы
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.