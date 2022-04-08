19 тысяч военных и 700 танков: новые данные о потерях РФ в Украине 4 8.04.2022, 11:15

3,428

ВСУ уничтожили также почти 300 самолетов и вертолетов противника.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные потеряли около 19000 человек личного состава. Также оккупанты потеряли 700 танков.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника:

личный состав - около 19 000 человек

танки - 700 единиц

боевые бронированные машины - 1891 единиц

артиллерийские системы - 333 единицы

РСЗО - 108 единиц

средства ПВО - 55 единицы

самолеты - 150 единиц

вертолеты - 135 единицы

автомобильная техника - 1361 единицы

корабли/катера - 7 единиц

цистерны с ГСМ - 76 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 112 единицы

специальная техника - 25 единиц

пусковые установки ОТРК - 4 единицы

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».