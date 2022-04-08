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9-летний мальчик из Гостомеля написал письмо маме, которую расстреляли оккупанты

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  • 8.04.2022, 11:30
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9-летний мальчик из Гостомеля написал письмо маме, которую расстреляли оккупанты

Рашисты открыли огонь по их машине.

Российские войска расстреляли машину, на которой из Гостомеля убегала женщина со своим сыном. Мать погибла на месте, 9-летний мальчик выжил, люди вытащили его из машины. Он написал письмо маме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, письмо мальчика публикуют соцсети.

Мальчик благодарит маму за детство и лучшие 9 лет жизни. Сказал, что постарается прожить жизнь хорошо, чтобы потом встретиться с ней в раю.

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