9-летний мальчик из Гостомеля написал письмо маме, которую расстреляли оккупанты

9-летний мальчик из Гостомеля написал письмо маме, которую расстреляли оккупанты7
- 8.04.2022, 11:30
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Рашисты открыли огонь по их машине.
Российские войска расстреляли машину, на которой из Гостомеля убегала женщина со своим сыном. Мать погибла на месте, 9-летний мальчик выжил, люди вытащили его из машины. Он написал письмо маме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, письмо мальчика публикуют соцсети.
Мальчик благодарит маму за детство и лучшие 9 лет жизни. Сказал, что постарается прожить жизнь хорошо, чтобы потом встретиться с ней в раю.