Сейм Польши принял закон о помощи бежавшим от войны гражданам Беларуси и Украины 3 8.04.2022, 11:38

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Фото: charter97.org

Их легализация в стране будет упрощена.

Сейм Польши ночью в пятницу одобрил в третьем окончательном чтении законопроект о помощи гражданам Украины в связи с войной. Этот законопроект частично распространяется и на граждан Беларуси, бежавших от репрессий в родной стране, и предусматривает для них значительное упрощение легализации в Польше.

Законопроект был одобрен большинством голосов: из 445 депутатов 434 проголосовали «за».

Законопроект включает широкий спектр поправок в законодательство, которые позволят беженцам из Украины получать легальный статус в Польше, трудоустраиваться, совершать административные процедуры, пользоваться социальными услугами — все в упрощенном порядке.

Законопроект предусматривает и изменения для белорусов, которые уже находятся в Польше по гуманитарным визам и не могут вернуться в Беларусь в связи с риском политического преследования, в том числе приехали или приезжают из Украины, где жили некоторое время.

Поправки предусматривают следующие главные упрощения:

граждане Беларуси, бежавшие с территории Украины, могут получить гуманитарные визы прямо на территории Польши, при этом освобождаются от визового сбора (ранее на такие визы можно было податься только за пределами Польши);

по окончании срока гуманитарной визы граждане Беларуси смогут получить временный вид на жительство сроком на три года (этот вид ВНЖ будет создан специально для белорусов), который позволит жить и работать в Польше;

с января 2023 года обладатели такого вида на жительство смогут получать польский проездной документ для иностранцев, который даст право на передвижение по Шенгенской зоне и пересечение внешних границ ЕС (такой документ в определенной степени может заменить паспорт).

Будучи одобренным в Сейме, законопроект передается в Сенат. Там его могут принять без изменений, предложить поправки или вернуть в Сейм, но не отклонить окончательно.

После принятия в Сенате правовой акт поступит на подпись президенту Польши. Отметим, большинство мест в Сенате занимают те же партии «Право и справедливость» и «Гражданская платформа», которые преобладают и в Сейме, где их представители проголосовали за одобрение законопроекта. Следовательно, его отклонение на дальнейших этапах маловероятно.

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