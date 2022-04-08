Дефолт: режим Лукашенко приостанавливают платежи «недружественным» иностранным резидентам 15 8.04.2022, 11:55

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Список таких стран утвержден сегодня.

В список недружественных для Беларуси вошли четыре десятка стран. Соответствующее постановление Совмина № 209 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, передает zerkalo.io.

В перечень иностранных государств, совершающих «недружественные действия» в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, вошли:

1. Австралийский Союз

2. Государства — члены Европейского союза

3. Канада

4. Княжество Лихтенштейн

5. Королевство Норвегия

6. Новая Зеландия

7. Республика Албания

8. Республика Исландия

9. Республика Северная Македония

10. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

11. Соединенные Штаты Америки

12. Черногория

13. Швейцарская Конфедерация

Напомним, накануне Лукашенко подписал указ, который приостанавливает платежи недружественным иностранным резидентам. Кроме того принято решение, что Беларусь будет исполнять обязательства перед отдельными иностранными кредиторами в белорусских рублях.

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