Украинские военные ликвидировали подполковника-предателя

Украинские военные ликвидировали подполковника-предателя1
- 8.04.2022, 12:03
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Он изменил Родине в Крыму в 2014 году и был уничтожен в 2022 году.
Предателя Украины подполковника Безлюдского Андрея ликвидировали в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"НШ - заместителя командира 70 гвардейского мотострелкового полка в/ч 71718 (г. Шали, Чечня) подполковника Безлюдского Андрея отправили в Крым для выполнения "учебно-боевых" задач. Предатель родом из г. Черкассы и еще в 14 году перешел на сторону оккупанта. Теперь его предали новые хозяева", - говорится в сообщении.