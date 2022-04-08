«Жириновский горячо поддержал нападение на Украину — и сразу умер» 6 8.04.2022, 12:20

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Владимир Жириновский

Однопартиец рассказал о последних словах одиозного украинофоба.

Перед смертью одиозный украинофоб Владимир Жириновский поддержал нападение России на Украину. После этого и без того больной российский политик умер.

Об этом рассказал глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на отпевании Жириновского. Его цитату подали российские пропагандисты, передает 24 канал.

"Последний разговор был по телефону в конце февраля, он был в больнице уже. Говорили о "спецоперации" в Украине – он ее горячо поддержал, потому что был вообще идеологом "русского мира", – сказал Дегтярев.

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