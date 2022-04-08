ЕС ввел санкции против дочерей Путина 8.04.2022, 12:27

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Ранее это сделали США.

Европейский союз ввел санкции против двух взрослых дочерей президента России Владимира Путина в рамках пятого пакета мер, направленных против России за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает Associated Press.

Двое официальных лиц ЕС сообщили, что Евросоюз включил Марию Воронцову и Екатерину Тихонову в обновленный список лиц, против которых введены санкции по замораживанию активов и запрету на поездки.

Ожидается, что полный список санкций будет опубликован в пятницу вечером.

Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против дочерей Путина.

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