ЕС ввел санкции против дочерей Путина
- 8.04.2022, 12:27
- 1,142
Ранее это сделали США.
Европейский союз ввел санкции против двух взрослых дочерей президента России Владимира Путина в рамках пятого пакета мер, направленных против России за ее вторжение в Украину.
Об этом сообщает Associated Press.
Двое официальных лиц ЕС сообщили, что Евросоюз включил Марию Воронцову и Екатерину Тихонову в обновленный список лиц, против которых введены санкции по замораживанию активов и запрету на поездки.
Ожидается, что полный список санкций будет опубликован в пятницу вечером.
Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против дочерей Путина.